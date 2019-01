Ante el de La Paternal, Colón tuvo al más "bicho"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.01.2019

22:10

Con un gol y una asistencia de Luis Rodríguez, el Sabalero derrotó a Argentinos Juniors por 2 a 0 en el debut oficial del año. Buen estreno de Zuqui y otro tanto de Heredia, que anduvo bien en la pretemporada.

Con un gol y una asistencia de Luis Rodríguez, el Sabalero derrotó a Argentinos Juniors por 2 a 0 en el debut oficial del año. Buen estreno de Zuqui y otro tanto de Heredia, que anduvo bien en la pretemporada.

Javier Díaz | deportes@ellitoral.com

Colón tuvo un estreno de año ideal, al derrotar a Argentinos Juniors por 2 a 0 en el encuentro disputado anoche en el Brigadier Estanislao López por la 16ta. fecha de la Superliga.

Una actuación sobresaliente de Luis Miguel Rodríguez le alcanzó para doblegar a un rival que se mostró peligroso por momentos pero se fue cayendo con el correr del reloj en la tórrida noche santafesina. Es que el “Pulguita” marcó el primer gol y asistió a Heredia con un pase de tres dedos exquisito para el segundo.

Fueron dos de las tantas muestras su jerarquía que, sin pérdida de tiempo, en su primer juego con la casaca rojinegra le regaló al público sabalero, que lo retribuyó con una ovación cuando dejaba el estadio.

Por momentos la pasó mal el dueño de casa, sobre todo en los primeros instantes del partido. Porque mostró dudas una defensa “nueva”, con dos jugadores debutantes en Primera división —los laterales Alex Vigo y Franco Quiroz— y un central, el colombiano Cadavid, que también hizo su estreno tras su reciente llegada en este mercado de pases. El que tuvo que trabajar de más entonces fue Olivera, que hizo un buen papel durante todo el partido.

Argentinos que atacaba peligrosamente por los costados y buscaba centrar al área para un potente Bobadilla. Pero Colón le dividió la tenencia de pelota y ahí se emparejó el juego.

La primera de peligro para el local fue a los 11 minutos, cuando se juntaron Zuqui y Bernardi, quien habilitó en cortada a Rodríguez y el “Pulguita” no llegó por muy poco frente a la rápida salida del arquero Lanzillotta.

No necesitó demasiado para abrir el marcador el equipo de Comesaña. A los 17 minutos, tuvo un tiro libre desde tres cuartos del que se hizo cargo Zuqui, quien engañó a todos con tirar un centro alto, pero prefirió jugar por bajo con Rodríguez y el ex Atlético, en un movimiento, acomodó la pelota y le dio rasante contra el palo derecho del arquero que se estiró pero no llegó. En algo más de un cuarto de hora, ya comenzaba a anticipar que sería determinante.

Ese tanto fue lo único que rompió la paridad que caracterizó a la primera mitad. Porque después el trámite mantuvo la misma tónica: con un Colón algo impreciso a la hora de manejar la pelota y un Argentinos que insinuó pero no concretó.

Cuando el participativo Zuqui —otra de las caras nuevas que hizo su debut ayer— se juntó con Bernardi y “Pulguita”, se vio lo mejor del local, que a cuentagotas evidenció algunas de las ideas del nuevo DT. Fundamentalmente la intención de salir jugando desde abajo, pese a hacerlo con algunos errores.

Así y todo, el Sabalero tuvo sobre el final dos ocasiones para irse al descanso con una diferencia mayor en el marcador. A los 44 minutos, Bernardi presionó la salida del rival, recuperó y habilitó para Zuqui, que no pudo dominar cuando quedaba cara a cara con el arquero; le quedó a Rodríguez y éste no pudo definir porque lo trabaron justo. La pelota se fue al corner y de ese tiro de esquina ganó de arriba Fritzler, pero su cabezazo salió apenas desviado.

Lo resolvió

Al segundo tiempo salió mejor Argentinos, que al minuto estuvo cerca del empate en una jugada que nació de un error de Cadavid y se fue diluyendo por la falta de resolución de Bobadilla.

Pero inmediatamente el Bicho se quedó con un hombre menos por la expulsión de Fausto Montero, que estaba amonestado y cortó un contragolpe con una falta de atrás en la mitad de la cancha. La diferencia numérica en cancha, con el desgaste físico que ya había hecho el visitante por el marcador en contra fueron decisivos para el resto del partido.

Colón respondió a los 6 y de contragolpe: Vigo pasó al ataque y lo buscó a Rodríguez, que habilitó de taco a Heredia y lo dejó cara a cara con el arquero, pero el “Pupa” definió mordido y se la entregó a Lanzillotta. Fue un aviso de lo que vendría minutos más tarde.

Pasado el cuarto de hora el entrenador mandó a la cancha al juvenil Hernández en lugar de un agotado Zuculini, que quedó sentido de su rodilla derecha después de un cruce con Montero en el primer tiempo.

A los 22 minutos, cuando pasaba poco y el partido comenzaba a decaer, el “Pulga” volvió a frotar la lámpara y le sirvió el segundo gol a Heredia, que esta vez no perdonó y marcó el 2-0 con una definición suave y cruzada.

Pero las fatalidades no terminarían ahí para el equipo de La Paternal. Es que apenas unos instantes después, Vigo habilitó a Rodríguez ante una defensa desarmada y cuando el tucumano se disponía a marcar el tercero, Lanzillotta se lo impidió tocando la pelota con la mano fuera del área. El árbitro Espinoza lo expulsó, con la salvedad que Argentinos ya había realizado los tres cambios reglamentarios, por lo que Sandoval se calzó el buzo de improvisado arquero.

Estaba todo dado para una goleada rojinegra. Aunque Argentinos tuvo una clarita para descontar a los 29, cuando Ferraz Vila apareció llamativamente solo en el área y remató bajo contra un palo para exigir una buena respuesta de Burián.

A los 33, lo tuvo otra vez Rodríguez, la gran figura de Colón sin lugar a dudas. Por él pasaban todas las opciones de ataque y él quiso sentenciar el partido con una emboquillada por arriba de Sandoval, pero el travesaño le negó su segundo tanto de la noche.

De todas maneras, a esa altura a Colón le interesaba más cuidar la pelota y hacerla circular que ir en busca de algún gol más, que seguramente hubiera llegado de tener mayor profundidad, teniendo en cuenta que el arco del rival era custodiado por un jugador de campo. Así transcurrieron los últimos minutos, hasta que el juez marcó el final.

Propicio debut para el Sabalero de Julio Comesaña, que lo resolvió más fácil en el resultado que en el trámite. Se nota que es un equipo en formación, pero tuvo a un jugador desequilibrante que se lo cargó al hombro y con pinceladas de su habilidad —esa que fue a buscar Vignatti a Tucumán sorprendiendo a todos— marcó el camino para la victoria en la primera presentación de 2019.

Quedará mucho trabajo por realizar y detalles por corregir, pero está claro que siempre es mejor hacerlo a partir de un triunfo y más para un elenco al que le urge sumar para levantar una producción floja del año pasado.

