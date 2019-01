Bidoglio elogia al Tate: "Será duro en su cancha"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es la previa “leprosa” al clásico con Central. “Quiero ir de a poco porque primero está Unión, que sabe a lo que juega”, dice el DT rosarino que llegó para quedarse.

Héctor Bidoglio, que pasó por las inferiores de Colón y había tomado Newell’s de manera interina, fue confirmado en su cargo para este 2019. Luego del 1 a 1, dialogó con la prensa rosarina, y en una nota con La Capital habló también del partido que este domingo -finalmente a las 17- jugará ante el Unión de Madelón.

“Lo que más me gustó fue la valentía que tuvieron los jugadores para intentar jugar siempre y pararse en campo rival. Ahora a todo esto hay que sostenerlo”, agregó el DT.

Toda la adrenalina acumulada en la previa por el DT costó bajar, por eso “cuando llegué a mi casa no me podía dormir y me puse a revisar el partido de nuevo”, contó Bidoglio ya más relajado después de tanta espera y comenzando a rodar en el reinicio de la Superliga.

—Cuando revisaste el partido, ¿encontraste algo que modificarías?



—Siempre hay cosas para corregir, pero son algunas que se vienen trabajando y cada vez salen mejor. Después está la calidad del rival, porque el gol que hace Boca viene de una situación de desborde que la trabajamos mucho. Zárate engancha bien, levanta la cabeza, mira bien y le marcan el pase. Son cosas que hay que trabajar. La actitud me gustó mucho, fuimos agresivos, dinámicos y recuperamos la pelota rápido. Vi cosas muy positivas en el equipo. Observé a los jugadores convencidos de lo que queremos y estaban liberados. Cuando tienen que jugar lo hacen, o a la hora de encarar toman buenas decisiones.



—¿Qué es lo que más te gustó del equipo?



—La valentía que tuvieron los jugadores para intentar jugar siempre, para pararse en campo rival, recuperar la pelota en su terreno, ante un conjunto que maneja muy bien los ataques directos, los contragolpes y que tiene gente rápida. Me gustó esa valentía para plasmar la idea dentro de la cancha.



—Ya te metiste en el run-run de los técnicos de primera y ahora ya no volverás a las inferiores. Se viene Unión y después nada menos que el clásico, un partido que te puede elevar a la máxima potencia. Eso supongo que lo tenés más que claro.

—Sí, lo tengo en claro. Soy de la ciudad y sé lo que importa el clásico. Quiero ir de a poco porque primero está Unión, que sabe a lo que juega y será duro en su cancha. No podemos dejar de pensar en eso, hacer un buen encuentro y llegar de la mejor manera al choque con Central. Más aún jugando de local. La gente está comprometida con el equipo, reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el fútbol que tienen los jugadores. Y jugar en casa será un extra muy grande.



—Maxi contagia el resto, más allá de lo que aporta como jugador



—Demostró que está intacto y que es un jugador completo porque aparte del talento también tuvo mucho sacrificio. Y contagió a los pibes.

Lo fácil no es llegar sino mantenerse. Y ahora debés conservar este nivel de juego, algo que no será sencillo.

Trataremos de sostener esta intensidad, el buen juego que tuvimos y hay que mejorarlo porque realmente más allá de que jugamos bien no pudimos ganar. Los partidos hay que disfrutarlos, pero también hay que aprender a sufrirlos.



—Lo que está claro para vos es que la idea de juego no se negocia.



—No, la idea no se negocia porque los jugadores están convencidos y tampoco se puede trabajar una semana de una manera y la siguiente de otra. Siempre hay que hacerla transmitiendo la misma idea, obviamente modificando algunas cosas de acuerdo al rival. Pero no la idea.

El cobro de Soldano

Desde que Franco Soldano llegó a Atenas, apenas fue tenido en cuenta en uno de los cinco partidos que disputó Olympiacos en enero, el de la revancha por la copa de Grecia. El domingo, por ejemplo, ni siquiera apareció en la lista de los convocados.

Como se sabe, Unión lo vendió en apenas 857.000 dólares asegurados, con dos bonos a futuro: 1) si juega el 75 por ciento de los partidos; 2) si el club juega Champions League.

Si bien no hay reuniones de CD -muchos dirigentes de vacaciones- trascendió que a pesar de que Unión envió el TMS de la transferencia habilitando a Soldano, por ahora el Olympiacos no transfirió desde Grecia el dinero a la cuenta bancaria oficial de Unión.