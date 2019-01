El dolor de la hermana de Gissella: "La quería encontrar viva"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mariela Solís acusó a quien era la pareja de la odontóloga de haber "desmembrado" a su familia. El hombre se suicidó en un hotel cuando iba a ser detenido.

Mariela, la hermana de Gisella Solís Calle, confirmó este martes por la tarde que el cadáver hallado en un camino abandonado camino a Punta Lara pertenece a su hermana y acusó a quien era la pareja de la odontóloga, quien se suicidó en un hotel cuando iba a ser detenido, de haber "desmembrado" a su familia.

“Encontramos a Gisella, gracias por acompañarnos, la quería encontrar viva y la encontré muerta, este desgraciado mató a mi hermana, y ha desmembrado a mi familia”, dijo Mariela, en declaraciones a los medios, al referirse a Abel Casimiro Campos, novio de la odontóloga, quien se suicidó el 20 de enero en un hotel céntrico de La Plata.

La mujer agradeció el trabajo realizado por la policía y la fiscal Ana Medina y consideró que “hicieron un buen trabajo”.

“Pedí ayuda divina para encontrarla y la encontré muerta. Yo les pedí que me acompañen, pero por favor, a partir de ahora no me acompañen. Esto es un duelo y lo queremos transitar en familia”, completó.

La mujer realizó estas declaraciones tras participar del reconocimiento del cadáver de su hermana, el cual fue hallado por la policía este martes por la mañana a un costado de un camino abandonado que une las localidades de Punta Lara y Berisso.

