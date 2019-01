Un joven salteño se quejó por "la calor" y se volvió viral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Nahuel López de 22 años que grabó un video, lo subió a Facebook y explotó en las redes.

Se trata de Nahuel López de 22 años que grabó un video, lo subió a Facebook y explotó en las redes.

Nahuel López, un joven salteño de 22 años, cansado del calor grabó un video que en menos de dos días se volvió viral.

“No puede hacer tanto calor. Estás parado, transpirás; te movés dos pasos, transpirás; estirás el brazo, transpirás. Te banco el verano, los días largos, las noches cortas, la pileta, la birra. ¡Everything!“, comienza diciendo el chico que tiene más de 800.000 reproducciones, miles de comentarios y fue compartida más de 31.000 veces.

Si bien sube videos desde hace seis meses, en las últimas horas, el salteño la pegó con un divertido video donde habla de "la calor" que sufre el país por estas horas. Su posteo en las redes estalló y ahora muchos hablan de él.

Luego, agrega: "¿hace falta que no corra ni una p..a briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo 'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿vo' me va' a pagar la pile? Si vo' me lo va' a pagar, no me quejo nada".

Por último, dice: "voy a empezar a decirle "LA CALOR", a ver si también se ofende y se va. ¡Señora, Pachamama, cambiame el clima que me c..o de calor".

“Es raro lo que estoy viviendo. Al video lo subí un día que estaba idiota mientras iba paseando perros, que es de lo que trabajo. Me pintó el humor y no puedo creer la repercusión que tuvo, sobre todo en Facebook“, comentó a La Gaceta.