https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.01.2019 - Última actualización - 17:31

17:30

El búlgaro estará como entrenador y guía del nadador macedonio Aleksandar Ilievski.

Se corre este domingo Llegó Petar Stoychev, el más ganador de la Santa Fe-Coronda El búlgaro estará como entrenador y guía del nadador macedonio Aleksandar Ilievski. El búlgaro estará como entrenador y guía del nadador macedonio Aleksandar Ilievski.

Fabiana García / deportes@ellitoral.com



La edición 45° de la Santa Fe- Coronda ya recobra las sensaciones de los días previos. La carrera está programada para este domingo 3 de febrero con largada a las 9.30 horas desde la Costanera Santafesina, a lo largo de 57 kilómetros hasta Coronda, en un río que está en permanente crecida.



Este martes arribó a Santa Fe el búlgaro Petar Stoychev, quien la ganó 7 veces la carrera, pero que esta vez (como en las últimas ediciones) estará como guía y entrenador acompañando desde el bote a Aleksandar Ilievski de Macedonia, quien ocupó la octava posición el año pasado.



>>> La Santa Fe- Coronda será la primera carrera del circuito FINA de Aguas Abiertas, luego seguirá el 9 de febrero la competencia de Rosario.



Dentro de la agenda estipulada, este jueves 31 se realizará el tradicional sprint exhibición en Coronda a partir de las 19. Y es allí donde ya entrarán en acción los competidores de esta edición.



Los que dominan el ránking



En esta edición estarán presentes los primeros del ránking FINA de aguas abiertas de 2018. Los italianos Bárbara Pozzobon y Edoardo Stochino.



Stochino fue segundo en la edición 2018, detrás del cordobés Guillermo Bértola quien estará ausente el domingo. Igual ubicación ocupó Pozzobon, detrás de Cecilia Biagioli, quien tampoco será de la partida. Con este panorama podría estimarse que los italianos van por la revancha, aunque muchos experimentados también tienen serias intenciones en el circuito.



De los 28 competidores solo cinco serán debutantes: Martina Oriozabala (Argentina), Nataly Rosally Caldas Calle (Ecuador), Francisco Ghettini (Italia), Santiago Petrucci y Joaquín Moreno (Argentina).



Por tercera vez



Matheus Evangelista será el único representante de Brasil. El nadador nacido en Porto Alegre debutó en 2014 en aguas corondinas obteniendo un décimo puesto y volvió en 2017 logrando un quinto lugar.

📣 Llegó la primera Delegación de la Maratón @SantaFeCoronda : 🏊el nadador Aleksandar Ilievski (Macedonia) y su entrenador Petar Stoychev (Bulgaria. Quien fuera 7 veces ganador de esta Maratón). ¡Les damos la bienvenida!🙆 #nosvemosenelrio #AMSF #AMSFsuma pic.twitter.com/5FLSMygVJW — Aeropuerto Metropolitano Santa Fe (@AeropuertoSFN) 29 de enero de 2019



“Para mí es una alegría muy grande estar en Santa Fe porque es una ciudad que siempre me recibe bien, tengo muchos amigos aquí. Es donde competí internacionalmente por primera vez en el Sudamericano Juvenil y logré un segundo puesto. Por lo cual empezar el año donde me trae tantos recuerdos es muy especial”, expresó Evangelista.



Además, el nadador brasileño contó detalles sobre su última temporada: “Yo para esta edición voy con muy buenas condiciones para competir. En el último año me enfoqué mucho en los 10 kilómetros, fueron muchas competencias en el campeonato brasileño donde terminé tercero, y también estuve en la Copa del Mundo. Fue un año muy competitivo”.



Sobre sus expectativas para esta nueva edición, Matheus afirmó: “Terminó muy tarde la temporada pasada, no me fui de vacaciones y seguí entrenando pensando en La Coronda. Por eso pienso que llego en buenas condiciones de entrenamiento, buena cantidad de competencia y con muchas ganas de hacer una buena carrera. Me gustan mucho las aguas abiertas y los 10 kilómetros por ser la modalidad olímpica, pero a mí me gusta hacer carreras largas. Tengo la expectativa de hacer un buen trabajo y llegar a Coronda con el acompañamiento del público que siempre aguarda tan calurosamente”.



Por último, el nadador brasileño detalló cómo será su año deportivo: “Para 2019 con certeza sigo pensando mucho en los 10 kilómetros, pero también voy a ver cómo es mi rendimiento en las dos primeras carreras de ultra maratones en Santa Fe y Rosario que será mi primera vez allí- para luego construir un calendario del año”.