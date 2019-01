Acá el calor, allá el frío: El termómetro en Estados Unidos marcó -48°

El Litoral

Estados Unidos y Canada viven una de las peores olas polares de la historia. En el caso del estado de Illinois, el norte registró una sensación térmica de -48°, con temperaturas que llegaron a descender los -30°.

Por otra parte, el servicio meteorológico oficial de Estados Unidos advierte que estas olas polares continuarían durante los próximos días.

A record arctic air mass will remain over the central and eastern U.S. over the next several days. Wind chill values of 30 to 60 degrees below zero will be common across the northern Plains, Great Lakes, and upper Midwest.