"Trabajar con Clint Eastwood fue fácil"

Nació en Buenos Aires pero desde hace más de dos décadas vive en Estados Unidos. Intervino en series como “Dr. House”, “Bones” y “Witches of East End”. Protagoniza “El recluso”, versión mexicana de “El marginal”. Integró el elenco de “La mula”, la última película de Eastwood. “Es un director que tiene la visión muy clara y lo único que le importa es contar la historia”, contó.

Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

A sus 36 años, el argentino Ignacio Serricchio puede darse por satisfecho a nivel profesional. Es que este actor argentino, que vive hace muchos años en Estados Unidos, logró trabajar junto a un mito viviente del cine como Clint Eastwood en “La mula”, último film del veterano director. Allí, interpreta a Julio, integrante de un cartel mexicano que debe controlar al protagonista (precisamente, Eastwood) mientras traslada su carga de cocaína.

Ya curtido en rodajes (intervino en varias series, incluidas la reciente “Perdidos en el espacio”), afirmó al ser consultado por El Litoral que “trabajar con Clint fue un sueño hecho realidad y también fue fácil. Él es un director y actor que tiene la visión muy clara y lo único que le importa es contar la historia. Respeta mucho a los personajes y su trayectoria”.

Serricchio, quien admite que “Los puentes de Madison” es una de sus películas favoritas entre las que llevan la firma de Eastwood, rescata la excelente predisposición del director y su sentido del humor. “El rodaje (de “La mula”) fue durante el Mundial y yo tenía planeado ir a Rusia, pero cuando me dieron el papel, cancelé todo. El día que lo conocí, lo primero que le dije fue que me estaba perdiendo el Mundial para hacer su película, así que debería estar muy agradecido de tenerme. Durante el resto del rodaje me preguntaba cómo le estaba yendo a mi equipo y me daba vergüenza contarle. Un día frenó una escena, se acercó a mí y me dijo. “¡Cómo perdieron contra Croacia!”, contó.

Personajes

Desde que obtuvo, en 2005, su primer trabajo profesional como actor en un capítulo de “Dr. House”, la carrera de Ignacio fue en crecimiento. Consiguió cubrir roles de peso en “Bones”, “Ghost Whisperer”, “Hospital General”, “Witches of East End” y “Perdidos en el espacio”, que recién va por su primera temporada. También obtuvo el papel principal de “El recluso”, la remake mexicana de la serie argentina “El marginal”. Y participó en filmes como la independiente “Keith” (2008), “Quarantine 2: Terminal” (2011) y “The Wedding Ringer” (2015).

—Si se observa tu trayectoria, trabajaste más en series que en películas. ¿Cuál es la diferencia entre crear personajes para uno y otro formato?

—Crear personajes es lo mismo en cualquier medio. Tal vez en el teatro tenés más tiempo para desarrollarlo. Generalmente, las películas son más rápidas de filmar que las series de televisión.

—De todos los papeles que hiciste hasta el momento, ¿cuál pensás que es el más logrado?

—Todos han sido bastante únicos pero los que más me resultaron son Don West en “Lost In Space”, Edmundo en “The Wedding Ringer” y Julio en “La mula”.

—¿Cuándo comenzaste con “El recluso”, habías visto “El marginal”?

—No había visto “El marginal” antes de comenzar “El recluso”. Ni tampoco quise verla, para no contaminarme.

—¿Sentís que tu infancia en la Argentina tiene influencias en la realización de tu trabajo actual como actor? ¿Cómo es hoy tu relación con nuestro país?

—Sí. Obviamente mi crianza en Lanús me formó como un chico muy extrovertido y atrevido. Yo viajaba mucho a la Argentina principalmente a visitar a mi abuela. Ella falleció el año pasado, en julio, entonces tengo pocas razones para regresar al menos que salga una película o para irme de mochilero al sur.

—¿Cuáles son tus proyectos para el corto y mediano plazo?

—Cuando termine la segunda temporada de “Perdidos en el espacio” tengo pensado regresar a Los Ángeles y viajar un poco de mochilero haciendo aventuras como escalar y bucear, que es lo que más me gusta. Me voy a tomar unos meses de descanso.