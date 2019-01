Mete mano: Comesaña hizo 3 cambios en el entrenamiento de este miércoles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el entrenamiento de este miércoles, Julio Comesaña modificó a tres jugadores en el equipo titular, con respecto al once que jugó contra Argentinos Juniors.

Por diferentes motivos, el entrenador Sabalero realizó tres modificaciones en el equipo titular que entrenó este miércoles, teniendo en cuenta al once que jugó frente al Bicho.

En esta jornada, el plantel realizó fútbol formal y las formaciones fueron las siguientes:

Titulares: Burian; Vigo, Olivera, Ortiz, Quiroz; Heredia, Zuqui, Fritzler, Estigarribia; Rodríguez y Morelo.

Suplentes: Chicco; Toledo, Garcés, Bastia, Clemente; Chancalay, Hernández, Bernardi, Bueno; Leguizamon y Sandoval.

Teniendo en cuenta al once que ingresó frente a Argentinos Juniors, el DT modificó a tres jugadores: Cadavid, Zuculini y Bernardi. Ingresaron Ortiz, Estigarribia y Morelo.

Por el lado del colombiano, el defensor se ausentó justificadamente del entrenamiento de este miércoles, ya que debía viajar a Rosario a realizar trámites migratorios.

Por otra parte, el volante Franco Zuculini presenta una lesión en su rodilla derecha, por lo que probablemente se pierda el partido del próximo sábado frente a Lanús. De esta manera, el DT decidió correr a la zona central de la mitad de la cancha a Zuqui, uno de los refuerzos rojinegros.

Finalmente, el último en ingresar fue el colombiano Morelo. El delantero, jugaría junto al Pulga en el ataque y Heredia retrocedería a la mitad de la cancha, para ocupar la banda derecha. Saldría Bernardi y Estigarribia ocuparía el sector izquierdo.

A pesar de que este equipo no está confirmado como el once que jugaría el próximo encuentro, es probable que esta base se mantenga, más que nada el ingreso de Morelo en el ataque. Por otra parte, habrá que ver si continúa jugando Cadavid (el mismo DT expresó que tenía unos "kilos de más") o si vuelve a ocupar un lugar el ex capitán Guillermo Ortiz.