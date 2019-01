https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.01.2019 - Última actualización - 12:40

12:37

El gobernador y su futuro político

Reformar la Constitución motiva a Lifschitz para ser diputado

“Si hay algo que me entusiasma de estar en la Cámara es participar de ese debate”, dijo el mandatario. De todos modos, aclaró que aún no tiene la decisión tomada. Y reiteró su interés por un armado nacional; sostuvo que todo se definirá el 22 de febrero.

Foto: Archivo.



El gobernador y su futuro político Reformar la Constitución motiva a Lifschitz para ser diputado “Si hay algo que me entusiasma de estar en la Cámara es participar de ese debate”, dijo el mandatario. De todos modos, aclaró que aún no tiene la decisión tomada. Y reiteró su interés por un armado nacional; sostuvo que todo se definirá el 22 de febrero. “Si hay algo que me entusiasma de estar en la Cámara es participar de ese debate”, dijo el mandatario. De todos modos, aclaró que aún no tiene la decisión tomada. Y reiteró su interés por un armado nacional; sostuvo que todo se definirá el 22 de febrero.

El Litoral | politica@ellitoral.com

Miguel Lifschitz sigue apostando a un armado político nacional que pueda constituirse en alternativa electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre. En ese afán es que volvió a sugerir en los últimos días al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, como el candidato para liderar ese espacio que el gobernador imagina progresista y transversal. Sin embargo, no saca los pies de la provincia. Por eso, este martes, deslizó al fin -tal como se especuló desde el principio- que podría encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Progresista, detrás de la postulación de Antonio Bonfatti para la gobernación. En declaraciones radiales, el gobernador evitó las confirmaciones categóricas, pero admitió que lo que más lo motiva de ocupar eventualmente esa banca, es el proceso de reforma de la Constitución provincial. “Si hay algo que me entusiasma de estar en la Cámara de Diputados es participar del debate de la reforma constitucional”, sentenció. Como se recordará, después de que fracasara el proceso en la Legislatura por falta de acuerdo político, Lifschitz decidió convocar a una consulta popular simultáneamente con las elecciones generales de la provincia -el 16 de junio- para que los santafesinos opinen si están de acuerdo o no con la reforma. El resultado no será vinculante, pero sí un indicador político para el gobernador de turno que podría reimpulsar el proyecto por la vía parlamentaria. Allí es donde se sentiría a gusto Miguel Lifschitz. De todos modos, el gobernador evitó ser categórico y aseveró que recién “el 22 de febrero (día previsto para el cierre de listas) vamos a saber quiénes son los candidatos; no tengo una decisión tomada”, planteó.

Internas

En otro orden, Lifschitz volvió a manifestarse a favor de las primarias para dirimir el candidato a gobernador del oficialismo. “Soy partidario de las internas porque movilizan la militancia y permiten convocar a distintos sectores, pero tampoco hay que inventarlas. En el caso del Frente Progresista -explicó- (la de Antonio Bonfatti) es una candidatura muy instalada porque ya ha sido gobernador y no ha salido otra figura para competir”. Consultado al respecto, reiteró que “la interna da la posibilidad del debate y de sumar más miradas”, pero también admitió que “si son muy fuertes o violentas, después esos votos no se suman en la general. Hay que tener cuidado”, advirtió. Tercera opción Por último, y pese a haber admitido su interés por una banca en la provincia, Lifschitz ratificó también su deseo de avanzar en la construcción de una propuesta electoral a nivel nacional. “Es necesaria una tercera posición. Estoy muy entusiasmado porque podemos hacer un aporte al futuro de la Argentina muy importante. Si seguimos en este debate entre macrismo y kirchnerismo, es seguir en el pasado. Algunos plantean volver a la década anterior y otros seguir con el modelo actual, que ha demostrado incapacidad para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, manifestó. Y reiteró que para constituirse en una verdadera opción, el armado debería ser “plural y transversal; hay que convocar a dirigentes del peronismo, del radicalismo, progresistas e independientes. Hay que lograr una unidad nacional”, concluyó.