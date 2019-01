https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.01.2019

Un robo que duró 15 segundos Un ladrón con muy pocas luces

Un periodista ciudadano se comunicó a nuestro whatsapp para compartir las imágenes de un robo realizado al edificio de departamentos en el que vive.



El hecho se produjo el pasado 24 de enero, más precisamente a las 21.48, de acuerdo a lo registrado por la cámara de seguridad instalada en la puerta del edificio, ubicado en calle San Lorenzo entre Junín y Santiago del Estero, en el barrio Constituyentes.



Se trata de un muchacho que, con sigilo, se acerca a la propiedad y, luego de mirar hacia adentro y a su alrededor y constatar que nadie lo ve (o al menos eso creyó), se trepó por una reja de la ventana para llegar hasta la luminaria que está en el acceso y robársela. El accionar duró apenas 15 segundos.

Claro que este brillante delincuente no se percató de la cámara que lo estaba grabando casi en primer plano.



No obstante, a pesar de la prueba contundente, no fue hecha la denuncia policial. “Es un delito menor y no vale la pena perder tiempo. Además no te dan bolilla”, comentó quien mandó el video con la esperanza que al hacerlo público “por lo menos le de vergüenza”.