Miércoles 30.01.2019

En “Involucrados” La fuerte caída de Pía Shaw en vivo La conductora de América no logró dominar la patineta y se fue al piso. Un blooper que se viralizó en segundos. La conductora de América no logró dominar la patineta y se fue al piso. Un blooper que se viralizó en segundos.

En Involucrados (América, a las 11.30), Pía Shaw tuvo un pequeño accidente: se subió a un roller eléctrico, de dos ruedas, y se fue al piso. Con la velocidad de las redes, en segundos, el blooper se hizo viral. Pía lo tomó a pura risa.

Sus compañeros no pudieron contener las carcajadas. Los más divertidos fueron Mariano Iúdica, quien está al frente del ciclo, y la panelista Cora Debarbieri. Afortunadamente, Pía no sufrió ninguna lesión.

Pia Shaw todavia es tendencía por su caída con el patin eléctrico en #Involucrados casi #desnuque en vivo..💥⚠ pic.twitter.com/V7352ibozm — Bender Rodriguez™ (@Benderdelfuturo) 30 de enero de 2019

"Seguime, seguime, que no puedo frenar", le dijo, antes de caer, Pía a Iúdica. "Me gusta para vos", le había comentado Mariano a la morocha. Se refería al youtuber Ramiro Marras, invitado al programa.

"Ay, Mariano. ¡No me apures!", exigió ella. Ahí, otro de los panelistas la advirtió que se iba a llevar puesto un cable. "Guarda, Pía". No hubo caso. Y Shaw besó la lona. “Vos tampoco me ayudaste”, le reclamó a un productor.

Con información de Clarín Espectáculos