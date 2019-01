https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.01.2019 - Última actualización - 19:21

19:18

Sería a partir de 2022

Avanza la "World League of Nations"

Esta competencia sería anual y competirían 12 seleccionados, todos contra todos. No habría más ventanas internacionales.

Sería a partir de 2022 Avanza la "World League of Nations" Esta competencia sería anual y competirían 12 seleccionados, todos contra todos. No habría más ventanas internacionales. Esta competencia sería anual y competirían 12 seleccionados, todos contra todos. No habría más ventanas internacionales.