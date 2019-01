https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.01.2019 - Última actualización - 8:34

8:24

Un hombre de Coronel Dorrego (Buenos Aires) admitió haber pescado un delfín en el río Quequén y luego comérselo, lo que causó indignación en los vecinos y las redes sociales.

En Buenos Aires Mató a un delfín, se lo llevó a su casa y se lo comió Un hombre de Coronel Dorrego (Buenos Aires) admitió haber pescado un delfín en el río Quequén y luego comérselo, lo que causó indignación en los vecinos y las redes sociales. Un hombre de Coronel Dorrego (Buenos Aires) admitió haber pescado un delfín en el río Quequén y luego comérselo, lo que causó indignación en los vecinos y las redes sociales.

El Litoral

Un polémico hecho se dio a conocer en las últimas horas, cuando se difundieron fotos de un delfín de la especie Franciscana, que era transportado en un cuatriciclo, en las orillas del río Quequén (Buenos Aires).

El hombre que lo transportaba, llamado Rubén Vicente, dialogó con la radio LU24 y se defendió: "Fui a pescar como siempre y después de un rato tuve un pique grande. Peleé un rato y después de 40 minutos el delfín apareció cerca de la orilla. No estaba bien y al final lo saqué. Pegó coletazos y traté de tirarlo al agua pero encaró para la orilla otra vez. Traté de dejarlo y tirarlo al agua dos veces, pero pasaron 10 minutos y seguía ahí, así que me lo llevé".

Y agregó: "A mí me hizo mal esto. Yo tendría que haber venido escondido y dejarlo tirado, pero ya está. Lo comí y los restos los tiré al mar. No tengo nada que esconder".

Por otra parte, expresó: "No me gustó cómo me trató la gente. Nadie salió a defenderme y todos hablaron sin conocimiento. Nadie sabe lo que pasó y no hay que hablar sin saber. La gente ha hablado gratuitamente y me han ensuciado sin saber lo que pasó. No fue adrede. Fue un accidente".

A pesar de este intento de defensa, la sociedad rechazó contundentemente el accionar del hombre y miembros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) lo visitaron para charlar sobre lo sucedido, aunque no le notificaron que vaya a ser acusado por algún delito.

Fuente: La Nación