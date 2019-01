https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.01.2019 - Última actualización - 9:07

9:06

Cinemark estrena “Cómo entrenar a tu dragón 3”, con Hipo como líder ante una nueva amenaza. También “Anoche”, comedia de enredos con Benjamín Rojas, Gimena Accardi y Mirta Busnelli. Cine América trae el drama “Beautiful Boy”, con Steve Carell y Timothée Chalamet.

Tres estrenos en la cartelera Aventuras, sorpresas y experiencias Cinemark estrena “Cómo entrenar a tu dragón 3”, con Hipo como líder ante una nueva amenaza. También “Anoche”, comedia de enredos con Benjamín Rojas, Gimena Accardi y Mirta Busnelli. Cine América trae el drama “Beautiful Boy”, con Steve Carell y Timothée Chalamet. Cinemark estrena “Cómo entrenar a tu dragón 3”, con Hipo como líder ante una nueva amenaza. También “Anoche”, comedia de enredos con Benjamín Rojas, Gimena Accardi y Mirta Busnelli. Cine América trae el drama “Beautiful Boy”, con Steve Carell y Timothée Chalamet.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

Cinemark estrena esta semana “Cómo entrenar a tu dragón 3” (“How to Train Your Dragon: The Hidden World”), escrita y dirigida por Dean Deblois. Hipo se ha convertido ya en líder y gobernante de Berk. Chimuelo sigue siendo Chimuelo, pero la aparición de una Furia Luminosa y de una nueva amenaza causa que los amigos deban prepararse para enfrentar sus propios destinos. Una vez más vikingos junto a dragones lucharán para defender su hogar.

Fuera de plan

También llega “Anoche”, comedia de enredos dirigida por Nicanor Loreti (el director de “Kryptonita”) junto a Paula Manzone, autora también del guión. Benjamín Rojas, Gimena Accardi, Valeria Lois, Mirta Busnelli y Diego Velázquez integran el elenco; la música es de Pablo Sala.

Es sábado a la noche y Pilar no quiere verse con nadie, ni salir, ni nada que se le parezca. La soledad de su departamento es exactamente lo que necesita. Hasta que suena el portero y llega su novio Marcos, con planes inmediatos y otros a futuro que quizás no sean los mismos que los de Pilar. Es un hecho: los inmediatos están lejos de ella, que quiere estar sola y tranquila.

Pero eso no va a pasar, porque de nuevo suena el timbre, y ahora es Ema, su hermana, que viene a contarle sobre el mal momento que está pasando con su marido. El portero volverá a sonar una vez más y la paz del sábado se acabará del todo con enredos y situaciones que cambiarán más de un destino.

Sobrevivientes

Cine América trae esta semana “Beautiful Boy”, escrita y dirigida por Felix Van Groeningen, con las actuaciones de Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, y la producción de Brad Pitt.

Basada en las memorias de David y Nic Sheff, la película sigue la emocionante e inspiradora experiencia de supervivencia de un padre e hijo, mientras atraviesan la recaída y recuperación de adicciones a lo largo de muchos años.