Jueves 31.01.2019

11:59

El vice Darrás acordó la salida del zaguero al Vancouver Whitecaps de Canadá por un año: el jugador resigna dinero. Belgrano y Godoy Cruz tironean por Leguizamón: hoy se define.

Los últimos movimientos de Colón Se fue Erik Godoy a la MLS: ¿se va Legui?

Luego de varios tironeos —el jugador se ausentó de un par de prácticas y el club lo intimó—, el vicepresidente sabalero Horacio Darrás (quedó a cargo de las gestiones ante el viaje del presidente José Vignatti a Portugal) acordó con el jugador Erik Godoy su salida por un año al fútbol de Norteamérica: jugará en el Vancouver Whitecaps de la MLS de los Estados Unidos. Para irse, el jugador resignó dinero y además prolongó su contrato por un año más con Colón.

El zaguero ex Tigre y Belgrano de Córdoba, que casi no jugó en Santa Fe, le había explicado al entrenador Julio Avelino Comesaña que “tenía que irse de la ciudad por un tema familiar importante”, no había cerrado su desvinculación con los dirigentes.

En su momento, cuando Diego “Viruta” Vera pasó a Tigre y Erik Godoy vino a Colón, cada futbolista firmó por tres años de contrato. Es por eso que una de las exigencias de la entidad del barrio Centenario fue que el futbolista “abriera” su contrato y prorrogara por un año más, algo que finalmente aceptó, por lo que dentro de un año cuando vuelva de Canada, el pase seguirá siendo de Colón por dos temporadas más todavía.

Para poder liberarse, el marcador central rojinegro resignó una cantidad importante de dinero: no cobrará algunos salarios, aguinaldo y bonos que estaban firmados por contrato en su momento.

Como se sabe, hoy es el cierre definitivo y único del mercado de pases en la Argentina: es decir, de club a club en Superliga hoy se termina todo. Muchos se preguntan si la dirigencia hará un esfuerzo para sumar algún defensor más, considerando que se desvincularon Jonathan Galván (Argentinos Juniors) y Erik Godoy (MLS), mientras que sólo se sumó Andrés Felipe Cadavid en ese puesto.

“Hasta último momento, veremos, pero son pocas las opciones que barajamos para el puesto. Lo de Rodrigo Erramuspe, ofrecido en las últimas horas, quedó descartado”, confiaron hoy a El Litoral.

¿Se va “Legui” hoy?

Como se sabe, hoy se agota el márgen para operaciones entre clubes de la Superliga. Hay dos equipos que hicieron ofertas para llevarse a Nicolás Leguizamón: uno es Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza y el otro es Belgrano de Córdoba.

La idea de Colón es, en principio, prestarlo y no venderlo. La figura es una cesión con cargo y trascendió que las aspiraciones de Colón pasan por unos 200.000 dólares en una temporada. En Mendoza se dice que el “Tomba” estaría cerca de acordar pero que Belgrano de Córdoba aceleró en las últimas horas.

A las dos propuestas de la Superliga —Godoy Cruz y Belgrano— se sumaría el Deportivo Cali de Colombia, que hace tiempo lo viene siguiendo y lo quiere fichar. En ese caso, hay tiempo de enviar el TMS hasta el 20 de febrero desde Argentina a cualquier liga del mundo.

Por lo que pudo averiguar este diario, en caso de no haber una oferta superadora del exterior, la idea es que Leguizamón tenga rodaje en algunos de los dos clubes de Argentina: Godoy Cruz de Mendoza o Belgrano de Córdoba.

¿Debuta Morelo el sábado?

El jugador franquicia de este Colón 2019, el colombiano Wilson Morelo, ya tiene la habilitación para debutar en el fútbol argentino de la Superliga. Y todos los caminos indican que lo hará el sábado, desde las 19.20, contra Lanús en Guidi y Arias.

El probable once titular del profesor Julio Comesaña para ir al estadio granate sería con: Leo Burián; Alex Vigo, Olivera, Cadavid y Franco Quiroz; Zuqui y Fritzler; Leo Heredia, “Pulga” Rodríguez y Cristian Bernardi; Wilson Morelo. El esquema, por lo visto tácticamente en el ensayo, será un novedoso 4-2-3-1.