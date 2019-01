https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Superliga avaló a Marcelo Estigarribia (Selección de Paraguay) y Guillermo Célis (Selección Colombia) para habilitarle un foráneo más. Esparza firmó hasta el 2020.

Colón logró habilitar a los seis extranjeros

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) avaló la documentación presentada por el Club Atlético Colón en cuanto a los futbolistas extranjeros, autorizando el máximo que ahora se permite: seis foráneos. Para ello, la entidad del barrio Centenario presentó la hoja de ruta de los jugadores Marcelo Estigarribia (Paraguay) y Guillermo Celis (Colombia) en sus respectivas selecciones: como los dos superaron la cantidad de partidos previstos en la reglamentación, Comesaña los tendrá a todos “a disposición” desde este sábado contra Lanús a las 19.20. Eso sí, sólo podrán firmar planilla cinco de los seis, aunque podrán estar —si así lo necesita el entrenador— los cinco a la vez en un partido.

Hay que recordar que Colón, de los tiempos de Eduardo Domínguez, tenía en el 2018 tres extranjeros: el arquero uruguayo Leo Burián, el volante paraguayo Marcelo Estigarribia y el delantero Gonzalo Bueno. Ahora, de la mano de Julio Comesaña, decidió sumar tres futbolistas colombianos: el zaguero Andrés Felipe Cadavid, el todocampista Guillermo Celis y el goleador Wilson Morelo.

De estos seis, Comesaña podrá elegir un máximo de cinco para firmar planilla en cada partido pero podrá —si quiere—usarlos a todos juntos al mismo tiempo (ver aparte la reglamentación).

Todos los jugadores quedaron habilitados, por lo que ahora depende del entrenador colombo-uruguayo la elección final. El que pareciera, a priori, tener menos acción es el “Zorrito” Gonzalo Bueno, que no jugó ni siquiera los amistosos y menos contra Argentinos.

En cuanto al resto de las cuestiones, se destrabaron las complicaciones que había con Gabriel Esparza, carrilero zurdo que casualmente ayer cumplió 26 años. El jugador, campeón en Paraguay, “le compró” el pase a San Lorenzo de Almagro y se suma como libre en Colón. El contrato de Esparza y los sabaleros es hasta el mes de diciembre de 2020.

La logística copera

Si bien faltan semanas para el partido de la Copa Sudamericana 2019, los dirigentes sabaleros comenzaron a diagramar la logística del viaje, hotelería, entrenamiento y competencia.

Hay que recordar que el partido con los peruanos en Lima es el martes 19 de marzo contra el Deportivo Municipal, pero antes el viernes 15 el equipo de Comesaña debe jugar contra Aldosivi de Mar del Plata en la costa atlántica por la Superliga.

La idea de Colón es no volver a Santa Fe: jugar el viernes en Mardel, viajar a Buenos Aires y volar el domingo 17 a Perú para preparar el partido contra los incaicos en el cruce de ida. La revancha será el 16 de abril en el Cementerio de los Elefantes.

El convenio AFA-Agremiados

1 - Los clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA, que militen en la Categoría Primera “A”, podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cinco (5) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial. En el resto de las categorías profesionales podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de cinco (5) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cuatro (4) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial.

2 - Los futbolistas extranjeros que fueran cedidos de manera temporaria por los clubes directa o indirectamente afiliados a la AFA que militan en las Categorías Primera A, Primera B Nacional, Primera B, Primera C y Federal A, a un club del extranjero por un plazo no inferior a un año no ocuparán cupo de extranjero para el club cedente durante el plazo de la cesión temporaria, siempre y cuando se establezca en una cláusula que no habrá reintegro anticipado. A tal efecto, el club cedente solamente podrá registrar contrato con un nuevo futbolista extranjero por un plazo que no exceda el lapso de la cesión temporaria.

3 - Cada club, dos días hábiles antes al inicio de cada temporada, deberá presentar en AFA una Lista de Buena Fe, a manera de declaración jurada; en la cual se nominarán los futbolistas extranjeros que serán tenidos en cuenta para la disputa de los distintos Torneos.

4 - A partir de la temporada 2018/2019 el club que participare del torneo de Primera “A‘ y que decidiera modificar el listado de buena fe de sus futbolistas extranjeros llegando al máximo permitido, deberá contar en la misma con por lo menos dos (2) Futbolistas que hubieren participado en un mínimo de diez (10) partidos oficiales en la selección mayor de su país de origen.

5 - Los jugadores extranjeros, mayores de 18 años, que estuvieran actuando en divisiones inferiores en forma ininterrumpida y en un mismo club por un período no menor de treinta (30) meses desde su registro, no serán considerados como tales a los efectos del cupo previsto en el inciso 1.

6 - Los futbolistas extranjeros, menores de 18 años, que estuvieran actuando en Divisiones inferiores por un periodo no menor de cuatro (4) años, no serán considerados como tales a los efectos del cupo previsto en el inciso 1, al adquirir la condición de profesional.