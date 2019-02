Ariana Grande se tatuó en japones y ¡cometió un grave error!

Para celebrar el lanzamiento de su último éxito “7 rings” -adelanto del disco que estrenará este 8 de febrero- la cantante decidió tatuarse el nombre del tema en idioma japonés, en la palma de su mano. Sin embargo, en la imagen del tatoo que publicó en su cuenta de Instagram, se evidencia un error en los caracteres, que cambian el significado.

Los comentarios de sus fans advirtieron el error: los caracteres Kanji que se tatuó (que separados significan "7" y "anillo") combinados se refieren a "schichirin", que es una suerte de parrilla pequeña que se utiliza para cocinar.

Sólo estuvo circulando cinco minutos ese post, hasta que la cantante decidió eliminarlo. Aún así, muchos capturaron la imagen y las redes se llenaron de memes.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62