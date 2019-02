https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue un destacado DT de Fútbol en la región Falleció Alberto Caraballo La triste noticia por el fallecimiento de “Cacho” sacudió al ambiente del fútbol de Santa Fe.

La triste noticia por el fallecimiento de “Cacho” Caraballo sacudió al ambiente del fútbol de Santa Fe, especialmente al de la Liga Santafesina y al de la Esperancina, lugares donde se desempeñó en varios clubes.

Caraballo nació, creció y maduró con el fútbol. En su primera etapa como futbolista fue arquero. Después, con el paso de los años, fue técnico, profesión que ejerció hasta hace muy poco tiempo.

Como DT trabajó en Colón en 1975, después pasó por Gimnasia de Ciudadela, Ciclón Racing, San Cristóbal y luego volvió a Colón para reemplazar a Oscar Aguirre, un amigo que le dio la vida. También trabajó en Mendoza, lugar donde fundó una Asociación de Fútbol Infantil. En su regreso a Santa Fe tuvo un paso por Atlético Franck y más tarde se hizo cargo de la primera división del club Unión de Santo Domingo (Liga Esperancina) donde trabajó durante cuatro años consecutivos.



Se fue un amante del fútbol, se fue Alberto Caraballo, un tipo querido por todos los que siguen de una u otra manera el fútbol nuestro de cada día.

Un "Cacho" de fútbol, así titulaba El Litoral una linda entrevista con Caraballo, allá por el 2008.

Alberto Caraballo y su historia de vida

Un "Cacho" de fútbol

Juan Carlos Haberkon

Alberto Osmar "Cacho" Caraballo nació hace 71 años y es uno de los hombres emblemáticos que dio nuestra Liga Santafesina. Como arquero paseó toda su jerarquía por varios clubes de nuestra zona y pueblos cercanos, y además vistió la camiseta de Instituto de Córdoba.

Finalizada su carrera como futbolista, se dedicó a la conducción técnica de equipos de nuestra liga y habitualmente despunta el vicio en un equipo de la Liga Esperancina.

-¿Cuándo y dónde comenzó con su larga carrera como futbolista?

- Tenía quince años y me fui a jugar a Gimnasia de Ciudadela en sexta división, y enseguida me llamó Lollarsi para que juegue en quinta y ahí fui. A los pocos días, me hizo debutar contra el equipo de primera de Unión en un amistoso y la verdad es que me fue muy bien. Después, con el paso del tiempo, jugué en primera, donde se destacaban Tombolato, Saroniani, Cabrero, Sobelini, De la Cierra, Calamante. Este equipo fue el que se formó cuando ya no estaban en competencia los famosos "Pistoleros". En ese tiempo el arquero titular fue Gaitán, que pasó por Unión, Colón y se fue a un equipo del norte del país.

-Y después de Gimnasia...

-Y después de Ciudadela me fui a Atlético Franck y ahí estaba Durán como arquero titular, que luego pasó a Unión. Como jugador de quinta y de primera, me llamaron para jugar una final en la categoría menor y minutos antes de comenzar el juego me sacaron; enseguida me enojé mucho, a tal punto que abandoné el club y me fui a Ciclón Racing. Fue un cambio por otro arquero de apellido Sosa.Pasaron tres años jugando en la primera y después me voy a Guadalupe y, cuando estaba a punto de jugar en Unión, apareció un arquero de apellido Blanco que llegaba con buenos antecedentes desde Paraná y de ahí me fui a Instituto de Córdoba, para atajar en la primera. Jugué cuatro meses en la Liga local y cobraba un sueldo digno hasta que me volví porque Truquia, que era pretendido por Independiente de Avellaneda, no lograba cerrar la operación. Ahí me equivoqué yo, por no esperar un poco más.

-¿Cómo fue la vuelta a Santa Fe?

- Buena, ya era un jugador con más experiencia y por eso me incorporé a Guadalupe, que me recibió con los brazos abiertos por los contactos de Alonso, Insaurralde, García, Rosler, Fortunato y otros que ya no me acuerdo. Después de unos años me fui a Buenos Aires para trabajar y jugar en Juventud Unida de Barraca, que participaba de un torneo como si hoy fuera la "C" de AFA.



El momento del retiro

"Con 40 años y jugando el torneo de Oficial de Veteranos de la Liga, decidí dedicarme al trabajo de director técnico de fútbol. Esto pasó después de que Caprio, presidente de la Liga, decidiera dejar sin efecto el Torneo de Veteranos. Eso sí, nunca supimos por qué tomó esa determinación unilateral y aprovecho para decirle al presidente actual que trate, por todos los medios, de hacer algo para que los mayores puedan volver a jugar en la Liga Santafesina", dijo Caraballo.

-¿Cómo y cuándo comenzaste con el cargo de DT?

-En 1975 me voy a Gimnasia como ayudante de Pujato, el técnico de la primera, y cuando él se fue me dejaron a mí como entrenador del equipo. Ese año conseguimos el cuarto puesto.

-¿Cómo sigue su carrera?

-De Gimnasia pasé a Ciclón Racing, San Cristóbal, Colón, en reemplazo de Oscar Aguirre; después me fui a Mendoza y fundé una Asociación de Fútbol Infantil. Allá me desempeñé como técnico de Andes Talleres durante un buen tiempo.

-¿Cuáles eran sus objetivos como entrenador?

-No me van a creer. Yo me dediqué a la promoción jugadores, algo que no hace nadie. Todos, o en su gran mayoría, van a un club para salir campeones y ésa no es mi manera de pensar. Siempre es bueno que alguien proteja a los chicos desde el mismo comienzo de carrera.

-Y en la actualidad, ¿a qué se dedica?

-Sigo con mi trabajo de técnico. Hoy estoy dirigiendo a Unión de Santo Domingo, equipo de la Liga Esperancina. Ya llevo cuatro temporadas y voy por más, ya que estoy muy cómodo y los dirigentes me quieren y respetan.

-¿Cuál es la diferencia entre la Liga Santafesina y la Esperancina?

-Hay más jerarquía en la Santafesina, pero en la Esperancina exigen menos desde lo físico y pagan más desde lo económico. Por eso, los mejores jugadores eligen a la Esperancina.

La anécdota



"Cuando yo dirigía Ciclón Racing, Oscar Aguirre lo hacía en Santa Paula de Gálvez. Un día nos enfrentamos y yo le cambié los números a todos mis jugadores. Cuando comenzó el partido el "Patón" no entendía nada. Le pedía marca a jugadores que no eran los que él había planteado en la charla técnica, entonces se enojó y utilizó términos, para conmigo, que no eran habituales en él. Después todo terminó bien y hoy somos como hermanos".