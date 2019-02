Ashton Kutcher expuso su teléfono ante más de 18 millones de seguidores

El actor estadounidense Ashton Kutcher publicó su número de teléfono en sus redes sociales, donde cuenta con más de 18 millones de seguidores, con el objetivo de buscar una “conexión más real” con las personas.

El protagonista de El efecto mariposa primero envió un enigmático mensaje en el cual avisaba que cambiaría su estrategia de redes, pero luego sorprendió dando a conocer su teléfono celular.

Changing my social media strategy starting tomorrow. Stay tuned.

“Extraño tener una conexión real con gente real. Desde ahora, pueden enviarme mensajes de texto. No podré responder a todos, pero al menos podemos ser sinceros el uno con el otro”, escribió el actor.

Obviamente, su celular estuvo repleto de mensajes, por lo que debió borrar el tuit. Aunque dio por seguro que iba a intentar contestarle a todos los que se comunicaron con él.

I will repost soon... sms is a fragile beast