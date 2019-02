La Madeloneta, ante su gente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.02.2019 - Última actualización - 11:58

11:55

Después de mucho tiempo, Unión vuelve al 15 de Abril para recibir a Newell’s Old Boys de Rosario. Zurbriggen por Yeimar, Fragapane por Lucas Ríos y Cuadra por Lotti, los cambios.

Después de mucho tiempo, Unión vuelve al 15 de Abril para recibir a Newell's Old Boys de Rosario. Zurbriggen por Yeimar, Fragapane por Lucas Ríos y Cuadra por Lotti, los cambios.

Viene lindo el veranito para Unión. Ruidoso. Golpe amistoso al Boca de Alfaro en Mar del Pata, nocaut a River Plate por los puntos en el Monumental y buen punto en Alberdi repleto de “Piratas” contra el Belgrano de Osella. Claro que, ahora, la exigencia será otra. Porque este domingo lo encontrará de local, a las cinco de la tarde, contra un Newell’s que mostró ante Boca interesantes momentos de toqueteo entre Figueroa, Formica y el retorno de Maxi Rodríguez.

Tendrá un cambio por cada línea. En el fondo, primero faltó “Botti” y jugó Corvalán. Ahora, el que falta es el rendidor colombiano Yeimar Pastor Gómez Andrade por cinco amarillas; sin embargo, la chance será esta vez para Santiago Zurbriggen en la cueva.

En el mediocampo, se dará la vuelta lógico de otro que ya se pagó solo con corridas, gambetas y goles: Franco Fragapane a la banda. El que sale es el chico Lucas Ríos, un producto de inferiores que -a pesar de estar pasado de revoluciones- aprobó en el debut cordobés, mostrando actitud y acomodándose bien al perfil cambiado.

Y en la ofensiva, es el momento de Pablo Maximiliano Cuadra, que llegó como la gran novela de este mercado desde Racing y que ahora sí está en Modo Madelón.

Finalmente, hablando del bloque de ataque, no llegó Spinelli y tampoco se fue Andrada a Sarmiento de Junín. A propósito de los delanteros, una fuente confiable explicó la idea del entrenador a El Litoral: “Cuando llegan jugadores de clubes grandes como Racing (Lotti, Cuadra) o de Europa (Andrada, Italia), lo primero que deben entender en el equipo de Madelón es que todos corren. Y que los delanteros son los primeros en darse cuenta, incluso cuando pierden la pelota. Nadie puede volver caminando en un equipo de Madelón. Es más, se lo dijo Leo a Andrada, que pensó en salir de Santa Fe”.

Cuando Madelón habló con el ex Quilmes, River e Italia fue claro: “Ahora que entendiste todo, cómo jugamos y qué quiero, no es conveniente que te vayas. Porque lo más importante ya lo hicimos”.

Por ahora, insistirá con el binomio del “Pocho” Troyanski junto a Maximiliano Cuadra, sabiendo que Lotti, Mazzola y lo dicho de Federico Andrada esperan su momento.

El Unión del final 2018 jugó confundido en Santa Fe. Un poco porque bajó su nivel y otro porque le fueron encontrando la vuelta, después de ser el último invicto ante su gente en la Superliga. Como que perdió el encanto con ese golpe de Godoy Cruz, cuando podía quedar puntero.

Será importante ver cómo se reinventa La Madeloneta en este primer examen de local, ante su gente. No es bueno dejarle espacios al tridente Maxi-Formica-Figueroa. Y estaría bueno pegar de entrada, como contra Boca en Mar del Plata o contra River en el Monumental.

Hay que ir con tiempo

Tanto desde la Secretaría de Seguridad de la provincia como de los organizadores, se solicita a los hinchas de Unión que concurran con tiempo al 15 de Abril, para evitar las incomodidades producto de la obra que se está haciendo frente a la rotonda por la ampliación de avenida Freyre.

La apertura del estadio se producirá a las 15.30 (el partido arranca a las 17.10). Los socios ingresarán con carnés y cuota al día, en tanto que la venta de plateas se hará en boleterías de Bv. Pellegrini el mismo domingo, desde las 10.

Las plateas preferenciales y palcos tendrán un valor de 600 pesos para los socios, las alta y laterales de 500 pesos y la redonda de 350 pesos. En tanto que para no socios, se venderán generales a un valor de 450 pesos la general preferencial (con ingreso por Cándido Pujato), 250 pesos para damas, jubilados y pensionados, mientras que los menores de 11 años pagarán un seguro de 120 pesos. Las plateas para no socios costarán 1.070 pesos las altas y laterales y 950 pesos las redondas. Los menores de 5 años acompañados de un adulto no abonan platea, mientras que los no socios deberán adquirir el seguro de 120 pesos.