https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.02.2019 - Última actualización - 12:23

12:22

Fabricio, encargado de una agencia de quiniela de la zona céntrica, relató el violento asalto que él y su novia sufrieron este viernes por la tarde.

En calle Mendoza al 3200 "Es feo que te apunten a la cara con un revólver" Fabricio, encargado de una agencia de quiniela de la zona céntrica, relató el violento asalto que él y su novia sufrieron este viernes por la tarde. Fabricio, encargado de una agencia de quiniela de la zona céntrica, relató el violento asalto que él y su novia sufrieron este viernes por la tarde.

El Litoral | sucesos@ellitoral.com



Una agencia de quiniela, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, fue blanco de delincuentes durante la tarde de este viernes.

El local está ubicado sobre la vereda sur de la calle Mendoza, en la cuadra del 3200, entre Francia y Saavedra.

El negocio funciona desde hace mucho tiempo en el lugar, pero Fabricio hace sólo un año que lo atiende. Tiene 25 años y estaba junto a su novia cuando se desencadenó el tenso momento.

“Eran aproximadamente las 19 y todavía faltaba más de una hora para el cierre. A esa altura del día ya habitualmente trabajamos a puertas cerradas, por experiencias previas. No obstante, los ladrones aprovecharon su oportunidad cuando le abrí la reja a unos clientes que salían”, recordó este sábado por la mañana el trabajador.

Se trataba de dos sujetos jóvenes que llegaron segundos antes en una moto de color rojo. “Actuaron en todo momento a cara descubierta. Nos apuntaron con un revólver plateado. Me decían que me iban a reventar si no me quedaba quieto. Uno se quedó amenazando con el arma mientras el otro se metió detrás del mostrador y me corrió dándome una piña en el rostro”, relató Fabricio, todavía evidentemente afectado por lo vivido.

“Me vaciaron las cajas. Se llevaron bastante dinero. Es la segunda vez que nos roban así. La anterior fue en diciembre del año pasado. Se llevaron la recaudación. No sé todavía cómo voy a hacer para seguir adelante. A la plata la tenemos que reponer. El seguro cubre sólo una parte”, se quejó.

“Se trabaja con miedo -enfatizó. No podés ni tener la puerta abierta. Tengo que atender a la gente en la calle, a puerta cerrada. Tememos por nuestra vida. Es feo ver el caño de un arma en tu cara y la policía no hace nada. Yo pago la cooperadora policial de la zona, pero no veo ni un patrullero dando vueltas. Acá han robado a varios negocios de la cuadra, a la vuelta también. No hay policías. No existe la seguridad en este sector de la ciudad”.