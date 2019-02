https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en el loteo La Granja, en la zona norte de la ciudad.

Ante la falta de respuestas Los vecinos pusieron plata y "manos a la obra" para arreglar calles y cortar yuyos

Un reclamo diario que recibe el whatsapp de Periodismo Ciudadano del diario El Litoral es el que realizan los vecinos por el mal estado de las calles y el abandono de algunos espacios verdes. Estas quejas provienen, principalmente, de la zona norte y noroeste. Sobre todo después de una tormenta, cuando muchos sectores quedan intransitables.



El loteo La Granja no es la excepción. Delimitado por las calles José Cibils, Leumann, San Lorenzo y Facundo Zuviría, “son unas cinco manzanas que están pegadas a Las Delicias”, comentó Carolina a El Litoral.



Esta vecina relató que “en su momento desde del Distrito Noroeste nos ayudaron con el tema de las calles. Presentamos notas y logramos que vinieran. En 2016 hicieron trabajos de mejorado en cinco calles. En 2017 hicieron algún trabajo de mantenimiento, pasaron las máquinas, es decir, un mejorado sobre el mejorado, además de limpieza de veredas. Pero eso fue todo. Algunas calles tienen mucho tránsito y con el tiempo y el uso se fueron deteriorando”.



Carolina explicó que, “al ser un loteo pequeño y no tener une vecinal propia, es más difícil conseguir que vengan a arreglar calles y cortar los yuyos”. En ese espacio de cinco manzanas “hay un espacio verde, pero últimamente era una selva, una cava, un monte...”, se lamentó.

LA INICIATIVA



La queja y el reclamo son una vía lógica, teniendo en cuenta que, como cualquier vecino, pagan sus impuestos y tienen derecho a vivir en condiciones aceptables. Pero en La Granja no se quedaron con eso y, ante la falta de respuesta, decidieron poner plata de sus bolsillos y manos a la obra para resolver, en parte, algunos de los problemas que tienen en ese loteo.



“Ya antes de las fiestas teníamos los yuyos de más de 2 metros de alto e invadían las veredas. Las calles tienen pozos, y encima se rompió el caño de un desagüe, lo que hizo que el camión que recoge la basura casi se quede atascado”, contó Carolina, quien dijo que como consecuencia de esto no ingresen al barrio ni los patrulleros ni las ambulancias “porque los vehículos se quedan o se rompen. Si tenemos una emergencia no sabemos lo que puede pasar”.



Fue por esto que, cansados de no recibir respuesta y ante una situación que no daba para más, los vecinos se reunieron y resolvieron poner plata y hacerse cargo ellos de las tareas limpieza y arreglo de baches. “Cuando casi se queda el camión de la basura no juntamos y decidimos poner 200 pesos cada uno. Con ese dinero compramos dos camionadas de escombros y el caño del desagüe que se había roto para reemplazarlo”, contó Carolina.



“Fuimos los mismos vecinos los que nos pusimos a trabajar. Hombres y mujeres. Algunos llegaban de sus trabajos y se ponían a ayudar. Otros estaban colaborando y dejaban para irse a sus trabajos. Pero colaboramos entre todos. Acá hay mecánicos, comerciantes, policías, albañiles, enfermeras. Reparamos las calles, se reemplazó el caño, cortamos los yuyos... porque ya no se podía más”, dijo con emoción la vecina.

No obstante, los vecinos manifestaron también que lo que arreglaron es una parte. “Empezamos en Leuman y Facundo Zuviría, que es una de las entradas al barrio, pero necesitamos que se arregle la entrada de San Lorenzo y Gorriti, y las calles Saavedra, Pasaje Mármol y Cibils”, que son el otro acceso que tienen para llegar a La Granja.



>>> Carolina se refirió además al tema de la inseguridad, que también es moneda corriente en La Granja y por el que los vecinos tienen un grupo de whatsapp para cuidarse entre todos. Por ese tema es que también preocupa la falta de mantenimiento de calles y espacios verdes, ya que las calles intransitables impiden el paso de patrulleros, y los yuyos altos son un beneficio para los delincuentes.