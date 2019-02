https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.02.2019 - Última actualización - 21:41

21:10

Colón cayó 1 a 0 en su visita a Lanús. El único gol del partido lo marcó José Sand a los 42 minutos del segundo tiempo. El equipo rojinegro jugó bien y tuvo más situaciones de gol, pero pagó muy caro su falta de puntería.

Superliga - Fecha 17 Era para ganarlo y lo perdió en el final Colón cayó 1 a 0 en su visita a Lanús. El único gol del partido lo marcó José Sand a los 42 minutos del segundo tiempo. El equipo rojinegro jugó bien y tuvo más situaciones de gol, pero pagó muy caro su falta de puntería. Colón cayó 1 a 0 en su visita a Lanús. El único gol del partido lo marcó José Sand a los 42 minutos del segundo tiempo. El equipo rojinegro jugó bien y tuvo más situaciones de gol, pero pagó muy caro su falta de puntería.

Colón perdió este sábado 1 a 0 ante Lanús en el Sur del Gran Buenos Aires en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Superliga.



José Sand, a los 42 minutos del primer tiempo, hizo el único gol del partido y le dio los tres puntos a su equipo, un premio excesivo si se tiene en cuenta lo hecho por uno y otro, pero que termina premiando la efectividad: esa fue la única situación que tuvo el local en todo el segundo tiempo, y una de las pocas de todo el partido, pero la pelota fue adentro, y eso no se discute.



El primer tiempo fue muy equilibrado, con una lucha a destajo en el mediocampo, en el que tanto uno como otro corrieron mucho y pusieron muy fuerte. En ese panorama se vio a dos equipos muy ordenados, pero con pocas ideas para desequilibrar.



Si bien el 0 a 0 estuvo bien tras los 45’ iniciales, en el balance general el Sabalero fue apenas un poco más. Los de Comesaña tuvieron tres situaciones claras para marcar, aunque la mejor atajada del primer tiempo (y del partido) fue de Burián, que a los 42’ desvió un tiro muy complicado cuando Belmonte le pegó desde el borde del área, el balón se desvió en la pierna de un defensor y fue “envenenado” al arco, pero el uruguayo tuvo una notable reacción para mandar al corner.



Antes de eso, a los 16’, Heredia le dio a la carrera y entrando al área, pero su violento remate se fue por arriba. Y a los 21, tras una muy buena habilitación, Estigarribia no le pudo dar de lleno a la pelota y su tiro débil fue controlado por el arquero local en otra llegada muy clara.



Después contestó el Granate con un fuerte remate de Sand desde el costado izquierdo del área, pero la pelota salió muy cerca.



Y en el final, el “Pulga” Rodríguez estuvo muy cerca de romper el cero cuando desde un tiro libre al borde del área le pegó por abajo y al primer palo, sorprendiendo a todos, pero el balón salió pegado al poste.



En el complemento la intensidad se mantuvo, a pesar del enorme desgaste de la primera mitad.



Enseguida avisó el conjunto santafesino, que a los 4’ llegó por primera vez tras una mala salida de Lanús: Colón recuperó la pelota y llegó un centro al corazón del área granate, el arquero salió a buscar el balón, pero un defensor se la cabeceó y la pelota le quedó al “Pulga”, que metió un frentazo al gol pero despejaron el balón sobre la línea.

#TNTSports | ¡Por una cabeza! Tremendo blooper de los jugadores de Lanús que casi termina en gol del Pulga, pero Carrasco la rechazó en la línea. ¡Zafó el Granate! #Lanús 🆚 #Colón pic.twitter.com/u3eBZiAgRP — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de febrero de 2019



Apenas habían pasado unos segundos de esa acción cuando el ex “Decano” volvió a mostrarse en ataque sacando un disparo desde fuera del área que fue derecho a las manos del guardameta.



Pero la mejor chance para Colón llegó a los 10’ con una acción que se inició en el área del rojinegro, desde allí partió un contragolpe que dejó a Heredia mano a mano con el arquero, pero este último ganó el duelo ante la definición del volante y la pelota se fue al corner.

#TNTSports | Le hizo sapito a Leo Heredia, que le pifió y tuvo la chance más clara de Colón en el partido.🐸#Lanús 🆚 #Colón pic.twitter.com/gwQOPyO4e2 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de febrero de 2019



Después de eso ya no humo mucha más acción frente a los arcos. Al menos no se contabilizaron situaciones de gol en un partido que volvió a la paridad tras ese buen arranque de los de Comesaña.



Pero en el final, y cuando Lanús no había preocupado a Burián en todo el segundo tiempo, llegó el único gol del partido: desde un tiro de esquina vino un centro, un defensor rival ganó en lo alto, cabeceó y la pelota le cayó a Sand que, dentro del área chica y de espaldas al arco, aguantó la marca de Olivera y sacó una media vuelta para meter la pelota pegada al palo y marcar el 1 a 0.

#TNTSports | En una pelota parada, Sand la luchó y metió el gol sobre el final. El delantero paga con goles todo el cariño de la gente en su vuelta a la Fortaleza.#Lanús 🆚 #Colón pic.twitter.com/y7EdhIuO27 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 3 de febrero de 2019



Iban 42 minutos cuando se abrió el marcador y no quedó tiempo para mucho más. Lanús ganó por efectivo y Colón se terminó quedando con las manos vacías por no haber aprovechado lo que generó. No obstante, más allá del resultado, la imagen del conjunto rojinegro, en el balance de los 90 minutos, terminó siendo buena, aunque haya que lamentar el resultado.