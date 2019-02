"Estas cosas no me entristecen, a mí me preocupa mucho cuando el equipo juega mal"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT Sabalero dialogó con la prensa luego de la derrota de Colón 1 a 0 frente a Lanús: “Contra Argentinos Juniors dije que estábamos lejos, ni en la mitad del camino, hoy diría que ya pasamos esa mitad".

Julio Comesaña dialogó con la prensa luego del encuentro contra Lanús y dejó varios conceptos interesantes sobre el rendimiento del equipo rojinegro.

De acuedo a sus declaraciones, el entrenador le restó importancia al resultado final e hizo énfasis en lo que fue, para él, el buen rendimiento del plantel en un estadio díficil como el de Lanús.

Primeramente, la preguntaron porqué hizo un solo cambio duante todo el encuentro y cuando faltaban pocos minutos para que finalice el mismo, a lo que dijo el DT: “Los cambios los hago cuando creo que el equipo necesita. Incluso hoy pensé que el equipo no los necesitaba”. Y agregó más tarde: “Yo pienso que cuando faltan 15 minutos para terminar un partido como el de hoy, con este ritmo, es muy difícil que el jugador que ingresa se ponga en ritmo. No hice los cambios porque entendí que no tenía posibilidades de hacer algo mejor que lo que estaba haciendo”.

Luego, hablando del juego durante los 90 minutos, comentó: “Hoy tuvimos situaciones bastante claras y no pudimos. Hay otros días que uno tira una pelota al área y mete un gol con la espalda, esto es fútbol”.

“Estas cosas no me entristecen, a mi me preocupa mucho y no puedo dormir cuando el equipo juega mal” Julio Comesaña.

También, comparando este partido con el encuentro contra Argentinos, comentó: “Contra Argentinos Juniors dije que estábamos lejos, ni en la mitad del camino, hoy diría que ya pasamos la mitad del camino”. Y agregó: “El otro día no podíamos hacerle goles a un equipo con 9 jugadores y hoy le generamos situaciones a un equipo como Lanús en su casa”.

Después, hablando del equipo rojinegro, analizó: “Hoy no vi ningún punto bajo en el equipo, se trabajó muy bien colectivamente y mejoramos en la individual”.

Finalizando, dijo: “Al principio nos costó tener la pelota, estábamos imprecisos y Lanús lo aprovechó. Hoy jugamos 4-1-2-3, a la vuelta era 4-5-1”.