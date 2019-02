https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado se disputaron 4 encuentros que modificaron la tabla de posiciones. Por el momento, Defensa y Justicia junto a Racing son los líderes de la Superliga con 39 puntos.

Superliga Argentina Así quedó la tabla de posiciones luego de los partidos del sábado

Con los 4 encuentros disputados el día sábado, la tabla de posiciones sufrió algunas modificaciones, más que nada en la zona de copas y la lucha por mantener la categoría.

De los 4 partidos de la jornada, 3 terminaron 0 a 0 y Lanús derrotó a Colón por 1 a 0. De esta manera, el Granate llegó a 21 unidades y el Sabalero sigue con 19 y se aleja de la zona de Copa Sudamericana.

Por otra parte, San Lorenzo vs Independiente, Argentinos vs Belgrano y Central vs Aldosivi igualaron sin goles. Con estos resultados, el Rojo se mantiene en zona de Copa Sudamericana pero se aleja de la Libertadores y San Lorenzo sigue en lo bajo de la tabla, con solo 15 puntos.

También, por el empate, Belgrano llegó a 14 puntos y Argentinos a 11, ubicándose dentro de las últimas posiciones. Belgrano se encuentra en zona de descenso y Argentinos está cada vez más cerca.

En lo que respecta a la punta, Defensa y Justicia y Racing tienen 39 puntos, aunque la Academia debe jugar su partido frente a Huracán este domingo.