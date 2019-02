Le robaron su cuatriciclo y después se lo quemaron

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima asegura que la policía jamás se ocupó de su denuncia.

Danilo Chiapello / dchiapello@ellitoral.com

Inseguridad...desidia en la autoridades...búsqueda desesperada... indignación. Todo esto es lo que vivió Federico (un vecino de barrio Guadalupe), en apenas unas pocas horas.

Al robo de un cuatriciclo, le siguió una “calesita” a la que lo hicieron subir deambulando por distintas oficinas policiales; una persecución a los ladrones y finalmente un incendio. La indignación es total.

Intrusos en la noche

“Esto comenzó la madrugada del jueves, cuando llego a mi casa (P. Genesio, entre Riobamba y Defensa) y advierto que no estaba el “cuatri” en el garage. Primero pensé se lo había llevado alguien de mi familia pero al rato me avisan que habían visto cuando dos sujetos intentaba darle marcha en Echague y P. Genesio. Lo hacen arrancar y salen hacia el norte”, narró Federico a El Litoral.

“De inmediato voy a hasta la seccional 8va pero me dicen que no tenían patrullero y tampoco contaban con personal. Esa misma noche me quedé hasta las 6 buscando en Playa Norte y en barrio Chaqueño para ver si lo veía”.

Poner ‘guita’

“El jueves a la mañana publico en redes sociales la imagen del cuatri y cuento lo que me pasó. A la noche me llega un mensaje que decía: “si vos queres el cuatri, vas a tener que poner guita. Así me llegaron dos propuestas. Una era de hasta 25 mil pesos”, prosiguió.

“Nunca me había pasado algo así, entonces no sabía como manejarme. Decidí seguir averiguando. En eso me comentan que lo habían visto la noche del viernes en la zona de Playa Norte. Vuelvo a la comisaría para ampliar la denuncia pero no me dieron bolilla. Al ver como ‘rebotaba’ fui a otras dependencias policiales pero nada cambió. En el 911 llegaron a decirme que tenía que ir a denunciar a la comisaría de Monte Vera”.

Persecución

“El sábado me voy a la zona de El Chaquito y a las 15 hs me llega un mensaje diciendo que habían visto pasar el cuatri por la costa de este paraje, junto a unas motos.

Salgo en una camioneta hasta que lo encuentro. Le digo al que manejaba que quería hablar, pero se da a la fuga. Lo empiezo a correr pero no lo pude seguir porque está todo inundado.

Al rato veo que vienen las motos y las intercepto. Uno de los tipos me dice ‘andá rápido a buscar tu cuatri porque le prendieron fuego’. A todo esto yo comencé a ver a la distancia una columna de humo impresionante”.

“Cuando llego el lugar veo el desastre... mi cuatriciclo era una bola de fuego. Lo peor de todo es que en ese momento llegó la policía. “Ah bueno... muchas gracias”, les dije, “ahora ya es tarde”, sentenció.