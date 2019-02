Super Bowl: los Patriots de Brady lograron el título

El Litoral | Télam

La franquicia New England Patriots coronó este domingo su sexto Súper Bowl de la Liga de Fútbol Américano (NFL), de la mano de su head coach Bill Bellichik y su mariscal de campo Tom Brady, al vencer a Los Ángeles Rams por 13-3 frente a 77.000 personas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

The @Patriots took home their SIXTH @SuperBowl 🏆#SBLIII Full Game Highlights ⬇️ pic.twitter.com/wQZgBJL993