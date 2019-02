https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.02.2019

Madelón habló con la prensa luego del partido contra Newell's

"Estuvimos muy flojos con la pelota, no me voy conforme con el juego"

Leo Madelón dialogó con la prensa luego del empate en cero frente a Newell's y fue muy crítico con el juego del equipo: "Estuvimos muy flojo con la pelota, no me voy conforme con el juego”.

El Litoral Luego del empate en cero contra Newell’s, el DT Tatengue realizó una corta conferencia de prensa y dejó varios conceptos sobre el bajo rendimiento futbolístico que tuvo el equipo. Leo Madelón Comenzando el dialogó, aclaró: “No hay mucho para hablar, por lo que fue el partido”. Y empezó hablando sobre el rendimiento del plantel: “El equipo sacó un punto y se sostiene en la parte defensiva, estuvimos muy flojos con la pelota, no me voy conforme con el juego. El punto sirve porque es un rival muy difícil”. “Nosotros no estuvimos a la altura, en algunos jugadores puntuales, ya lo hablé con ellos” Leonardo Madelón. También, agregó: “Son esas tardes que a veces no te quedas con nada. Estuvimos lejos de ganarlo. Ellos tuvieron más tenencia pero lejos del arco nuestro, sin mucho riesgo”. Y cerró el tema: “En actitud estuvimos bien pero jugamos mal”. Tenés que leer Aparecieron viejos vicios que parecían superados Luego, ya pensando en lo que viene, Madelón explicó: “Hay que rever en la semana porque ahora viene Independiente. Hay que buscar variantes, muchos jugadores no tenemos pero hay que buscar variantes tácticas”. Finalmente, volvió al encuentro y, elogiando a los jugadores de La Lepra, comentó: “Hoy no había que equivocarse, ellos tienen grandes jugadores como Maxi Rodríguez, Figueroa y Formica, que patean al arco y es gol”.

