Lunes 04.02.2019 - Última actualización - 10:56

"Con los hallazgos siento algo de alivio"

Horacio Sala pidió que no paren la investigación porque "tiene que haber un culpable"

En dialogo con Fox Sports, el padre de Emiliano Sala pidió que no se frene la investigación porque "tiene que haber un culpable" sobre el accidente, más allá de las adversas condiciones climáticas en las que volaba el avión.

El Litoral / NA El padre del futbolista argentino Emiliano Sala pidio este lunes que sean hallados los dos cuerpos de los ocupantes del avión que se accidentó hace dos semanas y que fue encontrado en las últimas horas en el fondo del Canal de la Mancha. Tenés que leer La búsqueda de Emiliano Sala, día por día "Sé que han encontrado el avión, que están buscando los cuerpos y aparentemente hay uno, pero no se sabe cuál es, y que se hace difícil los días que pasaron y la desesperación", afirmó Horacio Sala, entre lágrimas y visiblemente afectado por el desgaste de la búsqueda. Igualmente, reconoció que la incertidumbre sobre no tener noticias le dio paso a un sentimiento de "alivio" a partir de los hallazgos del domingo, en el fondo del Canal de la Mancha. "Con los hallazgos siento algo de alivio, pero es algo que no se puede explicar, esperemos que se encuentren los dos cuerpos ahí para aliviar un poco más el dolor" Horacio Sala, Padre de Emiliano. "Pienso que no voy a viajar, con todas las informaciones que hay ya está, lo único que espero es que lo encuentren, que esté ahí, que no se haya salido de ahí porque va a ser difícil", agregó. Por último, Horacio Sala pidió que no se frene la investigación porque "tiene que haber un culpable" sobre el accidente, más allá de las adversas condiciones climáticas en las que volaba el avión monomotor. "Se va a investigar, porque de esto tiene que haber un culpable, la Justicia tendrá que determinarlo. No puede ser que quede en la nada, creo que se va a seguir", finalizó.

