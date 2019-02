https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se achica cada vez que sale

Colón es el peor como visitante en la Superliga

No ganó ninguno de los 9 partidos que jugó, sacando apenas 3 puntos de 27. Tiene 11.11 de efectividad cuando no juega en el Cementerio de los Elefantes.



Mirando el piso. Así se va la “Pulga” Luis Miguel Rodríguez del estadio granate en el sur del gran Buenos Aires. Si bien el nacido en Simoca volvió a convertirse en uno de los mejores del equipo de Julio Avelino Comesaña, no logró con dos o tres asistencias incidir en la chapa final por la mala puntería —entre otros— de Leo Heredia en la puntada definitiva. Foto: Ignacio Izaguirre.



El Litoral | deportes@ellitoral.com No pudo el “Barba” Eduardo Domínguez, tampoco el “Bichi” Esteban Oscar Fuertes y —por ahora— mucho menos Julio Avelino Comesaña. No hay caso con este Colón 2018/2019 cuando sale de visitante: no gana, hace pocos goles, le hacen muchos goles y apenas logró sacar tres puntitos de 27 que jugó. Con 11.11 de sumatoria en rendimiento es el peor salidor de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Junto con San Lorenzo de Almagro y Belgrano de Córdoba, el Sabalero está como “zapatero” en este temporada. Casualmente, el equipo de Boedo será uno el que llegue este sábado a las 21.30 para pisar el Cementerio de los Elefantes. Los números de Colón en estos 9 partidos meten miedo: no ganó, empató 3 y perdió los 6 restantes. Pudo festejar 5 goles y le hicieron 16. Es el peor visitante con 11.11 de efectividad. Los otros dos peores, que están por encima de Colón como visitante, son Belgrano de Córdoba y Gimnasia de La Plata, los dos con un rendimiento de 16.67 de sumatoria. Lo dicho: los otros dos que no ganaron al igual que el Sabalero son San Lorenzo de Almagro y Belgrano de Córdoba. ¿La diferencia?: empataron un partido más (4) que el ahora once de Julio Avelino Comesaña.

El “Barba” campeón Nacional se coronó campeón de la Supercopa Uruguaya este domingo tras derrotar al Peñarol por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos de juego.

El partido, que enfrentó al último campeón uruguayo con el último ganador del Torneo Intermedio, significó el comienzo de la temporada 2019 en el país austral. El encuentro, que se disputó en el estadio Centenario, comenzó con dominio del Peñarol que, con una presión alta, no dejó salir del fondo a Nacional. Pese a esto, la primera jugada profunda fue para el tricolor que, a los 12 minutos, llegó al área rival tras un pase de Gonzalo Castro a Matías Zunino, quien desbordó por la derecha y tiró un centro al medio que ningún compañero pudo conectar. El Carbonero se aproximó por primera vez con peligro dos minutos después por medio de Gabriel Fernández, quien fabricó una buena jugada dentro del área que fue despejada por la defensa tricolor. En el minuto 30, el Peñarol aprovechó una pelota perdida por Nacional en la mitad de la cancha y sacó un contragolpe que finalizó con un tiro de Fabián Estoyanoff, que salió por arriba del travesaño. El primer gol del encuentro llegó a los 36 minutos, tras un centro al área de Guillermo Cotugno que el juvenil Santiago Rodríguez puso al medio para que el defensor Marcos Angeleri definiera con el arco vacío. En el segundo tiempo, el encuentro comenzó trabado y con pocas situaciones de peligro. A los 15 minutos, después de un saque de esquina a favor del Peñarol, el árbitro Andrés Cunha sancionó un penal contra Fernández. Dos minutos después, el aurinegro encontró el empate gracias a la ejecución del Cristian Cebolla Rodríguez contra el poste derecho del arquero Esteban Conde. A los 38, el carbonero llegó con peligro tras un centro desde el sector derecho que Agustín Canobbio cabeceó y se perdió muy cerca del poste derecho. A falta de tres minutos para llegar a los 45, luego de una falta contra Giovanni González, el centrocampista del Nacional Rodríguez vio la tarjeta roja. Inmediatamente, el entrenador tricolor, el argentino Eduardo Domínguez, mandó a la cancha a Gabriel Neves en lugar de Fernández. En el tiempo extra, la única jugada de peligro llegó en el primer minuto, cuando el portero tricolor, Conde, evitó el segundo gol del Peñarol con una sensacional doble atajada ante los remates del Cebolla Rodríguez y de González. A los 17 minutos del segundo tiempo del suplementario, el árbitro marcó el final del encuentro que, tras el 1-1, se definió en los penales. Allí, Conde se transformó en figura deteniendo los remates de Gastón Rodríguez y Fernández. Después de un empate 3-3 en las primeras cinco ejecuciones, Lucas Hernández falló su penalti y Matías Zunino con un potente disparo le dio la victoria al Nacional.

Con el triunfo, el conjunto tricolor consiguió la primera Supercopa Uruguaya de su historia y Eduardo Domínguez su primer título en el club.