Horacio Sala y los días interminables por la desaparición de su hijo Emiliano

Desde el domingo 3 hay más certezas sobre la avioneta del futbolista. Se encontró el avión en el Canal de la Mancha, a 67 metros de profundidad. Progreso continúa viviendo estas semanas de tristeza y resignación frente a la desaparición de su habitante más famoso. El padre expresó sus sensaciones tras estas tristes noticias.

Hernán Álvarez | halvarez@miradorprovincial.com

La noticia de la aparición de la avioneta donde viajaba Emiliano Sala del domingo 3 fue el golpe de KO en Progreso -departamento Las Colonias-. La tarde del lunes 4 fue serena, pero esa calma fue más de abatimiento que otra cosa. De resignación por un final anunciado. Algo que se veía venir desde que el aeroplano que salió de Nantes no aparecía y pasaban los días y los días, y nada.

Las noticias desde el Canal de la Mancha fueron las que se temían. Encontraron aquella avioneta a 67 metros de profundidad en ese tramo donde se achica el océano Atlántico entre la isla de Gran Bretaña y Francia. Aún se desconoce la identidad del cuerpo que se encontró con el aparato. El otro sigue sin aparecer. Febrero será un mes largo. Progreso vive sus peores días en quizás el peor año para sus 3.000 habitantes como sociedad.

Horacio Sala, pese a tener que atravesar este tortuoso 2019, habla con todos los medios que lo requieren. Pese a todo. Fue el único de la familia más cercana que se quedó en Argentina. Sus dos hermanos, Darío y Romina, y mamá Mercedes ya están en Francia. El final de esta historia está próximo a culminar.

Desde el 22 de enero, cuando se supo lo que pasó aquel lunes 21 de enero en aquel viaje, todo fue un vía crucis para Horacio. “Interminables. Estos días no se pasan. No se pasan las horas. Se ha rezado. Se han hecho marchas en el club”, dijo a la prensa. El progenitor de Emiliano aseguró sentirse muy vacío. “Un padre que se le pierda un hijo es una cosa sin esperar. No hay palabras”, afirmó Sala.

Horacio le agradeció a todos los que molestaron para que continúe la búsqueda, que está próxima a culminar. “En el Nantes le hicieron un homenaje. Ha sido muy querido ahí. Le han hecho un homenaje que no se puede creer”, comentó.

El padre de Emiliano también se lamentó por estos días de extremo dolor que además lo tienen parado con su camión. El vehículo es su único sustento.

Este mes se presume que será igual de pésimo para Horacio, y también para el resto de sus allegados. Todos los que quieren a Emiliano viven un calvario que nunca hubieran imaginado hasta el 21 de enero. Más teniendo en cuenta el presente brillante que estaba teniendo el jugador del Nantes hasta aquella travesía fatídica.

Quizás nunca se sepan las razones por las cuales Emiliano decidió subirse a ese avión. ¿Por qué abordó esa avioneta? ¿Por qué se autorizó desde Nantes a volar ese aeroplano? ¿Por qué el tercer pasajero, otro piloto llamado Dave Henderson, optó por no viajar? ¿Por qué había decidido llegar así a Cardiff? Preguntas que quizás no tengan respuestas jamás.