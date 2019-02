https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.02.2019 - Última actualización - 8:52

8:43

Un nuevo video muestra cómo es imposible para los ciclistas transitar por la bicisenda. Piden mayor presencia de inspectores de tránsito.

Periodismo Ciudadano Costanera Oeste: la playa de estacionamiento más grande de la ciudad Un nuevo video muestra cómo es imposible para los ciclistas transitar por la bicisenda. Piden mayor presencia de inspectores de tránsito. Un nuevo video muestra cómo es imposible para los ciclistas transitar por la bicisenda. Piden mayor presencia de inspectores de tránsito.

El Litoral

En la tardecita del lunes cientos de santafesinos decidieron salir a pasear por la costanera oeste de la ciudad. Temperatura ideal, viento moderado: ideal para correr o andar en bici...bueno en bici no, o al menos no de la forma más segura. Es que una vez más, los automovilistas no respetan la bicisenda, ese bendito espacio -bien demarcado- en el que se encuentra prohibido para los autos y motos circular o aparcar.

Un video enviado a la redacción de El Litoral da cuenta de esta situación. En las imágenes, se ve una fila interminable de autos mal estacionados a metros del cartel que expresa la prohibición de dicha acción. “Exclusivo bicileta...autito...autito...nadie respeta”, se escucha decir al periodista ciudadano que mandó su video al WhatsApp del diario. Y sigue: “No aprendemos. Quién controla esto?

Las imágenes pertenecen a lunes 4 de febrero, cerca de las 19.30 horas.

El video del vecino vino acompañado de un mensaje que vale la pena transcribir: