https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.02.2019 - Última actualización - 12:09

12:07

Generó fuerte controversia en las redes La polémica convocatoria de Roger Waters en favor de Maduro

​

​

El ídolo británico Roger Waters, músico vocalista de Pink Floyd, publicó en redes sociales un mensaje en el que colisiona en contra de las supuestas intenciones del gobierno estadounidense para intervenir en Venezuela y al mismo tiempo brindó apoyo al mandatario Nicolás Maduro.

“Detengan la última locura del gobierno estadounidense, dejen en paz al pueblo venezolano, ellos tienen una verdadera democracia. Detengan sus intentos por destruirla sólo para que el 1% pueda extraer su petróleo", escribió en su cuenta oficial de Twitter, junto a los hashtags #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA, #NICOLASMADURO Y #VENEZUELA.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV — Roger Waters (@rogerwaters) 3 de febrero de 2019

Dentro de esa publicación, el icónico cantante llamó al pueblo a unirse de cara a una manifestación para protestar por la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

La mencionada movilización se llevaría acabo frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El mensaje, publicado el pasado domingo se viralizó rápidamente. Hasta el momento lleva más de 12.000 retuits y 19.000 "me gusta". De la misma forma, más de 17 mil usuarios han comentado la publicación, en su mayoría opinando contra la postura de Waters. Son cientos los venezolanos que se han expresado en contra del vocalista, con mensajes insultantes y expresiones de desilusión.

Uno de los primeros comentarios indicaba: "Estoy llorando. Mi ídolo musical más grande acaba de defender al gobierno que arruinó a mi país y a mi familia, que me obligó a huir para aspirar a una calidad de vida decente. Roger, no tienes idea de lo que está sucediendo en Venezuela, no conoces nuestras leyes".

I’m crying. My biggest music idol just defended the government who ruined my country and my family, who forced me to run away to aspire to a decent quality of life. Roger, you have no clue about what’s happening in Venezuela, you don’t know our laws, you don’t know how miserable — Danna🐁 (@raticorns) 4 de febrero de 2019

Otro usuario, en respuesta a los dichos del cantante reprocho “El único 1% aquí es el 1% de inteligencia que usted tiene. Detenga su discurso y véalo usted mismo, vaya a Venezuela y vea lo que está sucediendo allí. Es fácil amar el comunismo con los bolsillos llenos de dinero".

Hey @rogerwaters How I Wish You Were Here in Venezuela, eating once a day, scared of getting a simple infection or feeling paranoid of being killed by the government you are defending. But i see you are just a lone lost soul swimming in a 1st world bubble, tweet after tweet. — Vine, Vi, Bencid (@bencid) 4 de febrero de 2019

La famosa canción "Another brick in the wall" (Otro ladrillo en el muro) de Waters fue usada por otro de sus seguidores para expresar su descontento. "No ayudes a poner otro ladrillo en el muro de la dictadura. Estamos luchando para ser libres. Estamos derribando el muro!"

TWEET HUMBERTO