https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.02.2019 - Última actualización - 12:20

12:17

Con el encuentro entre Unión La Calera y Chapecoense, este martes comienza una nueva edición de la Copa Sudamericana, que tendrá la histórica participación de los dos equipos santafesinos.

Participan Colón y Unión Arranca la Copa Sudamericana 2019 Con el encuentro entre Unión La Calera y Chapecoense, este martes comienza una nueva edición de la Copa Sudamericana, que tendrá la histórica participación de los dos equipos santafesinos. Con el encuentro entre Unión La Calera y Chapecoense, este martes comienza una nueva edición de la Copa Sudamericana, que tendrá la histórica participación de los dos equipos santafesinos.

El Litoral

Este martes, desde las 20:30 con el encuentro entre Unión La Calera y Chapecoense, comienza la Copa Sudamericana 2019, torneo que tendrá la presencia de Colón y Unión.

El certamen, continuará el miércoles, con la participación de Defensa y Justicia, que visitará en Brasil a Botafogo. Luego, el jueves, jugarán Bahía vs Liverpool y Deportivo Santaní vs Once Caldas.

¿Y los equipos santafesinos?

Los dos equipos de la ciudad deberán esperar un poco más de un mes para que comience su participación en el torneo.

Colón visitará a Deportivo Municipal el martes 19/3 en Perú y jugará la vuelta el martes 16/4 en Santa Fe. Por su parte, Unión recibirá a Independiente del Valle el miércoles 20/3 y lo visitará en Ecuador el 17/4.