Martes 05.02.2019

18:47

Lifschitz y Stolbizer coincidieron en construir una alternativa para "romper la polarización"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, coincidieron hoy en Rosario en la necesidad de "pensar un proyecto" político para "romper la polarización" electoral entre el macrismo y el kirchnerismo.



El mandatario socialista y la exdiputada nacional consideraron más importante coincidir en "un conjunto de ideas" que en los nombres que las encarnen, sin por eso desestimar "quién lleva el palo de la bandera", graficó Stolbizer. "Hay una gran voluntad de muchos dirigentes de distintos partidos y una expectativa de un amplio sector de la sociedad de que surja una alternativa a la polarización planteada entre el macrismo y el kirchnerismo", dijo Lifschitz en rueda de prensa.



"Más allá de los nombres, hay que pensar en un proyecto, en un conjunto de ideas que podamos compartir", agregó el gobernador santafesino. Y explicó que desde el socialismo están "trabajando, al igual que Margarita, tratando de contribuir con nuestro bagaje de experiencias para conformar un espacio nacional".



En ese punto, Lifschitz dio a entender que no jugará en el escenario electoral nacional porque su destino es provincial. "Obviamente que también tengo una responsabilidad muy grande en la provincia", sostuvo y deslizó la posibilidad de encabezar la lista de diputados provinciales en el armado que llevará al presidente del PS, Antonio Bonfatti, como postulante a gobernador de Santa Fe.



“NO INGRESAMOS A ALTERNATIVA FEDERAL”



Por su parte, Stolbizer aclaró que con su fuerza política "no ingresamos a Alternativa Federal", la coalición que conforman los peronistas Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Picheto, sino que "estamos conformando la identidad de una alternativa progresista que en algún momento pueda discutir o no" con ese sector.



Consultada sobre el lugar que pensaba para el exministro Roberto Lavagana, la abogada y dirigente del GEN dijo que "no lo imagino en ningún lugar, él tendrá que definir". "Hasta podría ser una prenda de unidad en algún momento, no descartemos eso. Pero tampoco creo que haya que poner a las personas por delante de los proyectos", completó.



Ambos dirigentes aclararon que la alternativa progresista que postulan no procura ser "anti (Mauricio) Macri ni anti Cristina (Fernández)" porque, dijo Lifschitz, "no venimos a hacer política negativa".



Durante el encuentro en un hotel céntrico de Rosario, Stolbizer dijo que "tenemos que discutir un proyecto transformador de la Argentina". "Después veremos quién lleva el palo de la bandera, pero lo primero que tenemos que discutir es cuáles son las banderas que nos inspiran y que pueden inspirar a otros", precisó. De todos modos, aclaró que tras definir las ideas compartidas, realizar una convocatoria "amplia" a sectores de la sociedad civil y llevar adelante rondas de diálogos, "después vendrán las coaliciones políticas, electorales".



Al respecto, dijo que no hay "necesidad de adelantar los tiempos, porque la política en Argentina es demasiado dinámica como para pensar que hoy podemos salir de acá y decir que tenemos candidato, y que ese candidato va a tener sobrevida de acá a junio". De todos modos, Stolbizer aclaró que no hay "proyecto de país sin personas que puedan llevarlo adelante" y consideró que la ausencia de un candidato "nos pone en debilidad, porque los candidatos hoy son Macri y Cristina".



Por último, dijo que "en términos sociales el proyecto conservador está fracasado" porque el presidente "Macri ya no puede explicar no la herencia que le dejaron, sino la propia", aunque advirtió que "el tema es si eso tiene una traducción electoral o no".