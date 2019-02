https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Panamá 2019 (por María Teresa Rearte) Jornada Mundial de la Juventud

Por María Teresa Rearte (*)

El Papa Francisco estuvo en Panamá para presidir la XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud, desde el 22 al 27 de enero. Fue la tercera JMJ que se realiza en América Latina, después de Buenos Aires en 1987 y de Río de Janeiro en 2013.

Un poco de historia

La JMJ nació por una sugerencia del entonces Cardenal argentino Eduardo Pironio, que la propuso a San Juan Pablo II. En 1984, más de 300.000 jóvenes del mundo llegaron a Roma para el Jubileo Internacional de la Juventud, muchos de los cuales acudieron a la Misa del Domingo de Ramos, que en esa oportunidad presidió el Papa polaco en la plaza de San Pedro. Sorprendido por la fe de los jóvenes, el Papa les confió una enorme cruz de madera, para que la llevaran a los distintos y distantes lugares del mundo. El Papa le encomendó entonces al Cardenal Pironio, que presidía el Consejo Pontificio para los Laicos, la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. La primera de las cuales fue en Argentina.

Ante la crisis venezolana

La llegada del Papa Francisco a Panamá coincidió con la agitada manifestación de la crisis venezolana. Por lo que el vocero papal hizo conocer el pensamiento del Papa sobre la misma. Alejandro Gisotti, portavoz interino de la Santa Sede, expresó que “el Santo Padre, informado de las noticias procedentes de Venezuela, sigue con cercanía el desarrollo de la situación y reza por las víctimas y por todos los venezolanos. La Santa Sede -afirmó el vocero papal- apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar un ulterior sufrimiento a la población”. También sabemos que mientras el Papa volaba desde Roma a Panamá -el miércoles 23 de enero- para presidir la JMJ, el líder opositor se proclamó presidente de Venezuela, en medio de corridas callejeras y represión gubernamental, que dejaron un saldo de varias personas muertas.

En sus primeras declaraciones desde Panamá, el Papa mencionó la crisis venezolana. Lo hizo para ofrecer la ayuda de la Iglesia Católica, a fin de combatir los “miedos y recelos” con relación a una ola inmigratoria que no tiene precedentes en América Latina. Ya en la Misa del 24 de diciembre y en la bendición Urbi et Orbi había manifestado su deseo de que Venezuela pudiera encontrar la “concordia”. Y que “la sociedad aportara al bien de los sectores más débiles de la población”. (**)

El Papa ha evitado confrontar directamente con el gobierno del presidente Maduro. Conviene aclarar que a la ceremonia del segundo mandato envió un representante de la Santa Sede -como lo expresó un comunicado oficial- porque ésta tiene relaciones diplomáticas con el Estado venezolano. Pero no fue un nuncio, ni otra persona de rango similar. Sino el agregado de negocios “ad interim” de la Nunciatura Apostólica de Caracas.

Primer discurso en Panamá

Luego del discurso del presidente de Panamá en la Cancillería, el Papa habló ante las autoridades del país, el cuerpo diplomático y representantes del mundo de la empresa y la cultura. A los que les recordó que las jóvenes generaciones esperan que quienes “tienen una función de liderazgo en la vida pública, lleven una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada”.

Particularmente significativo fue que el Papa hiciera mención del libertador Simón Bolívar. Que “convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la Patria Grande. Una convocatoria que -dijo- nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son capaces de crear, forjar y sobre todo, soñar una Patria Grande que sepa y pueda albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y su cultura”.

Además destacó que “puente entre océanos y tierra natural de encuentros, Panamá, el país más angosto de todo el continente americano, es símbolo de la sustentabilidad que nace de la capacidad de crear vínculos y alianzas. Esta capacidad conforma el corazón del pueblo panameño”.

Un Papa latinoamericano

El ministerio del Papa Francisco, un Pontífice de origen latinoamericano, configura una situación inédita en la Iglesia Católica y el mundo. Sobre el tema quiero citar a Rocco Buttiglione (1948), un pensador contemporáneo en cuya vida se han entramado filosofía, docencia, política y fe. Buttiglione ha conocido y/o estudiado a los mayores filósofos y teólogos cristianos del siglo XX.

Amigo cercano de Juan Pablo II, asegura que Jorge Mario Bergoglio sigue el mismo camino que el recordado Papa polaco. “Por supuesto -declara- que hay diferencias, porque es necesario que existan, y no sólo porque se trata de otro hombre. También -afirma- porque es otra experiencia eclesial que entra con fuerza en la historia de la Iglesia”. De mi parte sugiero tomar conciencia de la contundencia de esta afirmación.

Se le preguntó a Rocco Buttiglione, que hace poco tiempo recibió en Chile el Premio Líderes Católicos, por qué es tan discutido el Papa Francisco. Contestó que es así porque “es un Papa latinoamericano. (...) Es la expresión de una cultura diferente que hasta ayer era una subordinada y que se hace y pide ser cultura de una Iglesia matriz. De una Iglesia que reflexiona a partir de su propia experiencia histórica sobre el acontecimiento de Cristo en la historia del hombre. Para los europeos -afirma- esto es, naturalmente, difícil de entender. Tampoco fue fácil entender al Papa polaco. (...) Pero el Papa polaco al menos era europeo”.

Y añadió que la Iglesia del pontificado de Francisco “es una Iglesia que crece. Hay una gran expansión misionera de la Iglesia. (...) La Iglesia no se hace más chica, pero la Iglesia europea sí se hace más chica dentro de una Iglesia mundial que se expande”. En ese contexto de universalidad, “hoy -dice Buttiglione- América Latina tiene poco menos de la mitad de los católicos del mundo”. Y destaca que “el Papa Francisco pide a la Iglesia ampliar su corazón para entender las culturas diferentes”.

Lo que he citado, de parte de una de las voces más respetadas de la intelectualidad católica, debería -en mi modesta opinión- motivar la reflexión del lector frente a las voces disonantes con relación al Papa, no sólo europeas, sino de nuestro propio país. De la Patria del Papa y nuestra Patria. Con relación a los conceptos vertidos por Buttiglione, que razones de espacio me impiden ampliar, me permito reiterar la sugerencia de una lectura atenta, que permita valorar la persona del Papa que salió de Argentina para ser elegido Vicario de Cristo y Sucesor del Apóstol Pedro. Y que se reunió con los jóvenes del mundo en la reciente Jornada Mundial de la Juventud.

El Papa y la Jornada Mundial de la Juventud

El Papa ha dicho que la JMJ no es para crear una especie de Iglesia paralela, más colorida y divertida, como a veces se puede pensar. O que añade un elemento decorativo más al catolicismo. No obstante, fue una fiesta de color ante miles de personas en el Campo Santa María La Antigua de la cinta costera, en la ciudad de Panamá, donde tuvo comienzo esta celebración.

Sobre el escenario el Papa saludó “a los jóvenes de los cinco continentes”. Dedicó un saludo especial a los jóvenes indígenas, descendientes de “los primeros en caminar por América”. También a los jóvenes “descendientes de las etnias africanas”.

Destacó que si bien es un sacrificio llegar a la JMJ, “el sacrificio no es sólo llegar. Sino caminar”. Y puso énfasis al expresar que “estar en camino es la mayor alegría del discípulo”.

En medio de la diversidad de procedencias y situaciones del mundo, quiero mencionar al Arzobispo de Damasco, quien confirmó -no sin tristeza- que “razones burocráticas, costos demasiado elevados y la difundida pobreza, fruto de más de siete años de guerra”, son los principales motivos que impidieron a los jóvenes sirios -muchos de los cuales han huido- estar presentes en este gran acontecimiento eclesial que fue la JMJ 2019.

La misa final

En el Campo San Juan Pablo II de Panamá, donde se celebró la Misa final de la Jornada Mundial de la Juventud, ante 700 mil personas, estuvieron también presentes los presidentes de Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Portugal y El Salvador.

Al final, el Cardenal Kevin Farell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, anunció que la próxima JMJ será en Portugal. Concretamente en Lisboa en el año 2022.

(*) Ex profesora de Ética Filosófica, Teología Moral y Ética Profesional y de Teología Dogmática en la UCSF. De Ética Filosófica en el Instituto Superior Particular “San Juan de Ávila”, de Santa Fe.

(**) Sobre el tema se puede ver mi nota “Veinte ex presidentes le reclaman al Papa”, El Litoral, 15 de enero de 2019.