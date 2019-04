https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El crédito de Oro Verde se impuso con absoluta comodidad sobre la yegua Jennifer Plus en lo fue el clásico Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe.

Arrancó el año en Las Flores Sin City se paseó por el Apertura El crédito de Oro Verde se impuso con absoluta comodidad sobre la yegua Jennifer Plus en lo fue el clásico Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe.

Las 10 carreras programadas se disputaron este domingo en el hipódromo de Las Flores, donde además del clásico en 1400 metros se corrieron dos especiales para potrillos y potrancas sobre el kilómetro de distancia.

Sólo cuatro

Con las ausencias de Stormy Flor y Metejón Plus fueron solamente cuatro los ejemplares que se presentaron para disputar el primer cotejo jerárquico de la temporada.

Cuando el Starter oficial ordenó la partida fue el piloto Daniel Díaz quien asumió decididamente el comando del lote por el lado exterior de la pista en la cruz del caballo True Gold mientras que Alexis Allois se acomodaba segundo con el favorito Sin City, tercera corría Jennifer Plus delante de Mucci Simo que cerraba la marcha.

Corrieron muy rápido los primeros metros con parciales violentos, siempre con el caballo entrenado por Carlos de la Mata al frente, pero controlado muy de cerca por el crédito entrerriano, estos a su vez separados un par de cuerpos de los dos ejemplares restantes.

Ingresaron al codo del golf y fue el momento donde Allois decidió que era hora de buscar la punta y fue así que en el palo de los 700 ya dominaba sobre el hijo de Lingote de Oro, quedando bastante lejos los dos restantes participantes.

Recta final

El sostenido andar de Sin City comenzó a marcar el fin del pleito porque el pupilo de Juan Carlos Nievas se mantenía firme y comenzaba a estirar la ventaja sobre True Gold que ahora soportaba el avance de la zaina Jennifer Plus.

De los 300 a la raya fue un monólogo para el caballo que defiende las sedas del stud entrerriano San José de Feliciano, tal fue así, que el ganador cruzó el disco con siete cuerpos de ventaja sobre Jennifer Plus, que a su vez dejó seis cuerpos más atrás al puntero Sin City, con Mucci Simo cerrando la marcha a un cuerpo y medio.

El cronómetro se detuvo en un 1 minuto 24 segundos 4 centésimas, una marca interesante en una cancha que evidentemente estaba “voladora” ya que a lo largo de toda la reunión se registraron guarismos muy buenos. Gran preparación de Juan Carlos Nievas para el zaino hijo de Gran Reward que tuvo en su cruz al jinete Alexis Allois, quién se desempeñó en muy buena forma evitando le tropiezos y haciéndolo correr en el momento indicado.

“La idea era correr adelante, no se pudo, pero enseguida se acomodó, le quiero dedicar esta victoria a mi amigo recientemente fallecido el jockey Luciano González”. Alexis Allois

Jockey de Sin City

1a. carrera sobre 600 metros

1° MONEY BEACH 56 kg. Jockey: Exequiel Scotta; 2° Acatador; 3° Copia Fiel; 4° Ranchero Mio; 5° Enrique Tauro; 6° Romping Drop; 7° Galiceo; 8° Matica Mar.

Tiempo: 32 s. 69c. Cuidador: Diego Acuña. Stud: La Loma.

Ganada por: un cuerpo y medio y un cuerpo y medio al tercero.

2a. carrera sobre 1000 metros

1° BON ALVA 56 Daniel Vittoria; 2° King Kong Five; 3° Shy El Grande; 4° Dr. Abente; 5° El Kuty; 6° Princesa de Oro; 7° Erik the Giant.

Tiempo: 1m. 46 c. Cuidador: Ariel Wagner. Stud: Vizcachón.

Ganada por: dps cuerpos y medio y seis cuerpos al tercero.

3a. carrera sobre 1300 metros

1° MARLIN BLUE; 2° Villero Dream; 3° Con Precaución; 4° Rey del Amor; 5° Pure Millonario; 6° Refracted; 7° Tossy Cat; 8° Aspero Sol.

Tiempo: 1m. 19s. 55c. Cuidador: Juan Pérez. Stud: Don Roberto.

Ganada por: seis cuerpos y tres cuarto cuerpo.

4a. carrera sobre 1100 metros

1° SEE THE SKY 57 Rubén Ramírez; 2° Ran Away; 3° El Capuchino; 4° Forty Villera.

Tiempo: 1m. 05s. 17c. Cuidador: Héctor Argañaraz. Stud: Don Dany.

Ganada por: tres cuarto cuerpo y seis cuerpos.

5a. carrera sobre 1100 metros

1° CARTIER SPIRIT 58 Ariel Beltramone; 2° Water Glorioso; 3° Krampus; 4° Gran Cumparsero; 5° Señor Disonante; 6° Indy Gold; 7° Direc Tor; 8° Carmenier; 9° Impositiva; 10° Victoria’s Filly.

Tiempo: 1m. 5s. 94c. Cuidador: Pedro Beltramone. Stud: Negro Fe.

Ganada por: medio cuepor y medio cuerpo..

6a. carrera sobre 600 metros

1° NADA ASPERO 58 Exequiel Scotta; 2° Miselo Cat; 3° Bar Irlandés; 4° Asiatic Storm; 5° El Enrolador; 6° Thirsty Halo; 7° Hasta Mañana Cat; 8° Ritmo Carcelero; 9° Tornado de Areco; 10° Digame; 11° Coco Madoff.

Tiempo: 32s, 58c. Cuidador: Juan Carlos Zimermann. Stud: El Gaucho.

Ganada por: un cuerpo y medio cuerpo.

7a. carrera sobre 1000 metros

1° POR SI VOY 56 Juan Márquez; 2° Tarifazo; 3° Rock Improver; 4° Lokatto.

Tiempo: 59 s. 30c. Cuidador: Roque Rivero. Stud: Nano.

Ganada por: cinco cuerpos y ocho cuerpos.

8a. carrera sobre 1000 metros

1° QUE ME AGARREN 55 Ariel Schneider; 2° Esta Cool; 3° Ritmo de Fiesta; 4° Zorr Hera; 5° Fantastic Miss; 6° Expresiva In.

Tiempo: 1m. 59c. Cuidador: Ariel Schneider. Stud: La Familia.

Ganada por: cuatro cuerpos y dos cuerpos y medio.

9a. carrera sobre 1400 metros

1° SIN CITY 59,5 Alexis Allois; 2° Jennifer Plus; 3° True Gold; 4° Mucci Simo.

Tiempo: 1m. 24s. 4c. Cuidador: Juan Carlos Nievas. Stud: San José Feliciano.

Ganada por: siete cuerpos y seis cuerpos.

10a. carrera sobre 600 metros

1° ZORA MORA 56 Daniel Díaz; 2° Maiquena; 3° Milagros Shy; 4° Bien Halo; 5° The Selected; 6° Stolen Dance; 7° Green Isa; 8° La Charamusca.

Tiempo: 31s. 99c. Cuidador: Juan Carlos Fredes. Stud: Mis Angeles.

Ganada por: pescuezo y cinco cuerpos.