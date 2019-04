Opinión: contactos con un espía que abren interrogantes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.03.2019

Las presentaciones apuntan a que se determine si la banda narcocriminal usó información de inteligencia del espía para atentar contra jueces y funcionarios judiciales. La defensa de los Cantero también radicó otra denuncia.

Germán de los Santos

Luego de que se confirmara que el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio ingresó dos veces al Centro de Justicia Penal de Rosario, y mantuvo reuniones con miembros de Los Monos, entre ellos el líder de la organización Ramón Machuca, el gobierno de Santa Fe anunció que presentó dos denuncias -una en el fuero federal y otra en el provincial- para que se investigue si Ariel Cantero, alias Guille, accedió a información de inteligencia para llevar adelante los atentados contra jueces y funcionarios judiciales.

A la par, el abogado Carlos Edwards, que defiende a Ramón Machuca, hizo una ampliación de denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue si en la causa 913/12, que investigó el juez Juan Carlos Vienna, se utilizó información de inteligencia que podría haber aportado D’Alessio.

D’Alessio realizó, según la causa que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, “investigaciones de espionaje ilegales vinculadas con el narcotráfico en Rosario”. Según la documentación secuestrada en el allanamiento al domicilio del supuesto espía, D’Alessio había reunido información sobre sus “investigaciones ilegales” en esa ciudad vinculadas al narcotráfico, específicamente, de acuerdo a la causa, sobre “la matriz delictiva (del narcotráfico) en Rosario”, con una serie de ítems de sus pesquisas, como “la financiación privada, la protección policial, las líneas comerciales (supuestamente del narcotráfico), la cobertura política local”.

Entre esos puntos generales del tema aparece un punto que se destaca, que es “la redistribución de la ex policía judicial”. Se presume que D’Alessio hacía referencia a la División Judiciales de la policía de Santa Fe, que fue una brigada que investigó a la banda de Los Monos, conformada en su mayoría por policías que pertenecían a la ex Drogas Peligrosas. Aunque la banda narcocriminal fue condenada con duras penas en la justicia provincial la actuación de esta brigada fue cuestionada no sólo por los abogados de Los Monos.

El rastro de D’Alessio

Según la información revelada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el falso abogado ingresó el 26 de diciembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018 al Centro de Justicia Penal, en momentos en que se realizaba el juicio contra la banda de Los Monos.

La segunda vez que entró al Centro de Justicia Penal, donde se realizó el juicio, mantuvo una reunión con Ramón Machuca, líder de Los Monos, junto con los abogados Fausto Yrure y Carmen Varela.

Según el líder de Los Monos, como publicó Rosario3.com, D’Alessio decía ser agente de la DEA y se presentó al principal referente de la banda como “la mano derecha del gobierno nacional en materia de narcotráfico”.

El gobierno de Santa Fe hizo dos presentaciones judiciales en los tribunales provinciales y federales para que se investigue la posible comisión de los delitos de espionaje ilegal, asociación ilícita y extorsión en Santa Fe.

El escrito hace alusión a la usurpación del título de abogado de D’Alessio, como asì también al supuesto espionaje ilegal, extorsión y asociación ilícita; y pide que se investigue posibles ‘lazos de conexiones entre D’Alessio y Ariel Cantero, alias Guille, quien está detenido en el penal federal de Ezeiza.

Pedidos de Pullaro

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro pidió también que se ordene los peritajes telefónicos, análisis de los libros de visitas del detenido, filmaciones y todo lo que ayude a echar luz sobre esta situación. También se pide que se le oficie al juzgado de Ramos Padilla, una solicitud de información por una carpeta que según dichos del propio magistrado figura con el nombre de ‘narcotráfico Rosario‘.

“Durante los últimos años vivimos situaciones complejas que pusieron en tensión a los diferentes poderes de la provincia. Entre ellas están las balaceras el año pasado a edificios de la Justicia, a domicilios de jueces, fiscales y personas que trabajaban en el poder judicial”, afirmó Pullaro.

Lo llamativo es que la presentación judicial no pidió que se investigue si Ramón Machuca tuvo algún tipo de relación espuria con D‘Alessio.