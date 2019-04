Una locura como la del 98 para cortar la mala onda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el mismo escenario de la inolvidable clasificación ante Sporting Cristal, con el golazo del Loco Sandoval, el equipo de Lavallén visita a Municipal. “Si ganamos, no será mérito mío sino cosas del fútbol”, dijo el técnico, que avisó: “Recién después de San Lorenzo podremos tener el tiempo suficiente para trabajar”. Arranca a las 19.30 de Lima (las 21.30 de nuestro país).

(Enviado Especial a Lima, Perú)

De los malos momentos se sale con buenos resultados. Es una sentencia futbolera que resulta imposible de discutir. Forma parte del bagaje anímico de un plantel. Y nadie puede discutir que en el fútbol, el ánimo viene de la mano de los resultados. Y a Colón, éstos –los resultados- se le vienen negando. Por eso, el partido de esta noche adquiere un significado especial: 1) es el primer chico de un mano a mano que se define en 180 minutos; 2) Lavallén arrancó con el pie izquierdo y necesita ganar para encontrar esa paz que el plantel no tiene; 3) sería el mejor remedio para afrontar después el sprint final de la Superliga, sacando la mayor cantidad de puntos para no caer en la última posición y para no complicar un promedio en el que siempre hay que fijarse.

Lavallén dijo en el encuentro con la prensa en pleno centro de Miraflores, el barrio más coqueto y distinguido de Lima, que ya tiene el equipo. Pero no lo dio. La sensación es que podría jugar Celis y que también habría un espacio para Bernardi. Uno de los dos (o los dos) irán adentro, como así también Zuculini y Toledo, a quienes el técnico los preservó en Mar del Plata.

Esa charla de media hora de Lavallén con los periodistas (santafesinos y peruanos), dejó algunas frases para leer y analizar, al margen de confirmar que estuvo hablando con varios entrenadores argentinos que dirigen en esta ciudad (Claudio Vivas y Miguel Russo son dos casos) y que le comentaron las bondades del rival de este martes por la noche:

“Duele perder como ocurrió en Mar del Plata, pero cuando uno tiene un revés deportivo, lo primero que quiere el futbolista es tener una revancha. Estamos en igualdad de condiciones, ellos jugaron el sábado y el cansancio que tenemos nosotros es igual al que tienen ellos”.

“La Copa se define en mínimos detalles y de eso aprendimos en la Copa pasada. Tenemos que manejar los tiempos, las líneas bien cortas y aprovechar todas las oportunidades. Somos unos privilegiados por estar jugando en esta Copa. Y debemos disfrutarla”. Marcelo Estigarribia Mediocampista de Colón

“Este es un partido de 180 minutos, hay que ser inteligentes porque lo vamos a definir en nuestra cancha, que es el lugar donde nuestros jugadores se sienten más cómodos”.

“Municipal es un equipo que juega bien al fútbol, tiene buena pelota parada, jugadores desequilibrantes como Buitrago, Bulos es un centrodelantero que gana en el área y Arévalo Ríos es un jugador con mucha experiencia y que le da equilibrio”.

“Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y a jugar al ritmo que a nosotros nos favorezca. No se define nada, ni a favor ni en contra, en este primer partido”.

* “Morelo tuvo una fisura, iba a ser titular en este partido porque la idea fue la de rotar. Un pisotón sin querer de un compañero lo dejó afuera. Estamos en mala racha pero hay que afrontarla y esperamos que podamos revertirla, porque este plantel tiene material suficiente”.

“Un partido se trabaja en los dos escenarios: el ofensivo y el defensivo. Municipal es un equipo que intenta jugar y varios entrenadores del fútbol peruano coinciden en esta idea. Debemos saber en qué momento apretar y en qué otro tenemos que esperar”.

““Intento apoyarme en la experiencia de algunos jugadores y creo que Ortiz, Estigarribia y otros más tienen la suficiente experiencia y los partidos necesarios para entender en qué momento del juego hay que apretar o esperar. Hemos trabajado las dos opciones y lo que busco es darle las herramientas para que entiendan los momentos del juego y no es necesario que una sola estrategia dure los 90 minutos, sino que puedan ir cambiando”.

“La presión es de ellos, tienen mayores obligaciones porque deben querer llegar con ventaja al partido en Santa Fe” Guillermo Ortiz Defensor de Colón

“La motivación es la de salir adelante y que el grupo empuje. Cuando hay dudas y un norte que no es fijo, empiezan a aparecer los desacoples”.

“Tengo que darle un sentido y una identidad a este equipo, que sepa a lo que juega y que no dependa de esfuerzos individuales. Tengo que darle armas, un plan inicial y sostenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Después, si es necesario se buscará de la manera que sea si es que no queda otra, pero creo que la idea futbolística es la que está fallando”.

“Asumimos el domingo posterior a Racing, hicimos regenerativo el domingo, lunes e hicimos algo de fútbol entre martes y miércoles porque ya el jueves viajamos a Mar del Plata. Por eso digo que lo que se puede recalcar es a través de la palabra, del mensaje, porque no hay tiempo para trabajar”.

““Profundizaremos la idea a partir de San Lorenzo, porque allí tendremos tiempo. Si ganamos estos partidos no va a ser mérito del cuerpo técnico, sino circunstancias del fútbol”.

“Yo quiero darles una idea siempre y cuándo el jugador se sienta cómodo. Me interesa saber su opinión. El equipo está definido pero lo confirmaré antes del partido. Hasta el viaje a Lima jugaba Morelo de titular y ahora Morelo no está, por eso no lo quiero confirmar”.

Si estaba Morelo, el Pulga iba al banco

En un apartado con el enviado de El Litoral, Pablo Lavallén le confirmó que si hubiese estado en condiciones Morelo, iba de titular y el Pulga Rodríguez quedaba en el banco de suplentes.

La idea es que al punta –que seguramente será el Pulga este martes- lo acompañe alguien que llegue. ¿Será Bernardi?, ¿Estigarribia como ante Aldosivi?, ¿acaso Chancalay?. Veremos.