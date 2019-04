https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Cuba

Cristina Kirchner se reunió con Raúl Castro

La ex presidenta fue recibida por el ex mandatario cubano y hermano del fallecido Fidel Castro, en la ciudad de La Habana, según confirmó el canciller de ese país, Bruno Rodríguez Padilla.

El Litoral | Telam "El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de #Cuba, recibió en la tarde de hoy a la senadora y ex presidenta de #Argentina, Cristina Fernández de Kirchner", afirmó el canciller cubano en la red social.

La ex mandataria viajó el jueves pasado a la madrugada a Cuba, para encontrarse allí con su hija, Florencia Kirchner, quien, según relató públicamente la ex mandataria a través de un video difundido por redes, debió permanecer en la isla por indicación médica, ante un cuadro que, de acuerdo con lo que trascendió luego, corresponde a un linfedema.

En tanto, en declaraciones formuladas esta mañana, uno de los abogados de Cristina y Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, afirmó hoy que "con seguridad" la ex mandataria regresará al país este viernes, proveniente de Cuba.