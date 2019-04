"La rueda empezó a girar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.03.2019 - Última actualización - 20.03.2019 - 9:22

La nieta del fundador de la emblemática firma de cosechadoras y actual presidente del directorio habló sobre la realidad de la empresa de Firmat, que tuvo un 2018 difícil, pero apunta a recuperar terreno en sintonía con la buena cosecha que se avecina.

La nieta del fundador de la emblemática firma de cosechadoras y actual presidente del directorio habló sobre la realidad de la empresa de Firmat, que tuvo un 2018 difícil, pero apunta a recuperar terreno en sintonía con la buena cosecha que se avecina.

Juan Chiummiento | campo@ellitoral.com



“Eppur si muove” (en castellano: “y sin embargo, se mueve”). La frase, atribuida a Galileo Galilei, bien puede acomodarse a situación de la emblemática firma de cosechadoras Vassalli Fabril, que tras un año complejo hoy se encuentra produciendo a ritmo normal y con expectativas de aprovechar la cosecha récord que se avecina.



El contexto industrial no ayuda y la empresa está inmersa en un proceso de concurso preventivo, pero Mariana Vassalli -nieta del fundador y actual presidenta del directorio- no baja los brazos y se muestra optimista: “No podemos hablar de grandes proyectos, pero la rueda ya empezó a girar”, le contó a Campolitoral en un alto de su agenda en la feria Expoagro.



La mujer, que a fines de 2018 recuperó la mayoría accionaria, sabe que la compañía necesita recuperar confianza para volver a mostrarse competitiva. Por eso hace 30 días nombró un nuevo gerente general, cuya primera tarea consistió en recomponer la relación con concesionarios, proveedores y clientes. También se generaron algunos cambios internos en la planta, que ayudaron a organizar una firma “que estaba un poco desorganizada”.



Consultada sobre la posibilidad de sumar un socio que inyecte capital a Vassalli, la empresaria aseguró que hoy no es momento de pensar en ello, así como tampoco de generar lazos con el exterior para buscar nuevos destinos para las máquinas. Sin embargo, ambos planes están latentes para una próxima etapa que podrá llegar una vez que la fábrica llegue a producir y vender seis cosechadoras por mes, el objetivo que se pusieron para el 2019.



—Que haya vuelto la empresa a Expoagro es una buena señal. Más allá de esto, ¿cómo está la situación de la empresa?



—Venir a en Expoagro fue una decisión muy buena. Contamos con la ayuda de todos los concesionarios, que decidieron brindarnos su apoyo en esta nueva etapa. Nosotros hoy estamos produciendo en la fábrica, ya logramos vender cuatro máquinas y tenemos a nuestro nuevo gerente general recorriendo nuestra red comercial y a los productores. La propuesta es empezar a generar nuevamente confianza en la empresa. Si bien el contexto está difícil, porque la industria está pasando un momento difícil, lo bueno es que nuestro producto es muy buscado. Si bien competimos con las multinacionales, Vassalli Don Roque está. Está vivo. Tenés al productor, al contratista que nos busca, y que al vernos acá se acerca y se generan ventas. Hoy necesitamos vender. No podemos hablar de grandes proyectos, pero la rueda ya empezó a girar.



—¿Está latente la idea de explorar el mercado internacional?



—Sí, por supuesto, pero para un futuro, porque ahora estamos abocados a la reestructuración de la fábrica y a fabricar y a vender. La rueda ya empezó a girar.



—¿Esa reestructuración cómo es?



—Tiene que ver con cambios en la organización interna. Es la incorporación del nuevo gerente general, la posibilidad de incorporar una comercialización con plan Canje, hacer algunos movimientos dentro de la fábrica... No es que sacamos ni pusimos gente, sino que de lo de que se trata es de organizar de nuevo la empresa, que estaba un poco desorganizada. Hicimos cambios mínimos pero que hacen que trabajemos más en equipo, y por supuesto reestructurando toda la red de concesionarios. Salir a visitarlos, ir a las muestras que hacen ellos. Acompañar al productor y al concesionario. En esta etapa necesitamos vender, que nos acompañen, y la etapa con los proveedores, recomponer la relación con ellos. Todo eso lleva tiempo. Pero tenemos proyectos a futuro en cuanto a comercio exterior.



—Se habló varias veces de la posibilidad de incorporar un socio externo que sume capital a la empresa. ¿Está vigente eso?



—En este momento no estamos pensando en eso. No es que no se haga. Argentina tiene miles de aristas donde sin necesidad de tener un socio podés hacer otro tipo de alianza. Se habló mucho, de qué grupo va a venir, pero todavía no tenemos nada firme, porque hoy lo firme en Vassalli es que estamos abiertos, fabricando, y estamos vendiendo. Eso es lo que está en firme hoy.

Expectativas. La titular de la firma santafesina se mostró esperanzada en el impacto positivo de la campaña que se avecina.



El futuro que se viene



—¿Cómo siguen este año? ¿Cuáles son los objetivos?



—La empresa necesitaría vender seis máquinas mensuales para estar equilibrada. No sabemos si vamos a lograr ese objetivo. Pero logrando el objetivo de cuatro ahora, a lo mejor se dan otros negocios más. Tenemos buenas expectativas.



—El año pasado la empresa se presentó en concurso preventivo. ¿Cómo avanza ese tema?



—Efectivamente, el concurso se abrió en octubre. Estamos ante la situación normal de un concurso. Estamos evaluando el pasivo para poder arrancar de nuevo. Lo cierto es que estaba muy desordenado todo.