Martes 19.03.2019 - Última actualización - 13:52

13:50

Actualidad

Adreani advierte: la soja sentirá la presión si no hay cambios en retenciones

El analista consideró que las aceiteras están asfixiadas por el impuesto y, en las actuales condiciones, no competirán por la mercadería de la nueva cosecha. Propone bajar un peso por dólar a los subproductos y economías regionales. “Aún hay tiempo”, aseguró.

Campolitoral | campo@ellitoral.com El reconocido analista del mercado de granos Pablo Adreani declaró a Radio Cooperativa (AM770) que “el gobierno no tiene el coraje para plantarse ante el fondo monetario y bajar las retenciones sobre economías regionales” y otros productos especialities como maíz pisingallo o girasol confitero, algo imprescindible para la economía argentina y para el propio organismo acreedor ya que podría incrementar la generación de divisas. “Si no cambia, van a faltar dólares porque el precio (de la cosecha de soja) va a ser bajista, por la pérdida de capacidad de pago de las aceiteras, y el productor retendrá la cosecha”, afirmó. En sus declaraciones, Adreani comentó que mediante una simulación técnica corroboró que con una baja de un peso en la retención (se cobra $ 4 por cada dólar facturado) implicaría un incremento de u$ s100 en la recaudación por la mejora del negocio para el sector. Para dimensionar el daño que generan las retenciones, mencionó que el Estado se queda con u$ s 62 por cada tonelada de maíz pisingallo, producto que así pierde competitividad frente a otros competidores. Por lo tanto, consideró que “la política del gobierno va en contra del valor agregado y de la propia recaudación”. Al pagar el mismo impuesto el poroto, el aceite y la harina de soja “en la ecuación pagan más impuestos en relación al poroto (porque la tonelada vale el doble o más) y (un exportador) no puede competir con la exportación de poroto de su propia filial argentina”. Además, las empresas aceiteras lo descuentan en el grano y se perjudica el productor. “Están hipnotizados por el FMI”, dijo en referencia a los funcionarios argentinos. Y advirtió: “en abril, cuando entre la cosecha, con 2 millones de toneladas vendidas sobre 53 o 54 millones totales y con las aceiteras sin poder de compra va a potenciar la baja”. Y finalizó: “el gobierno a tiempo de corregir”. Contanos lo que pasa en tu campo Mostranos con fotos o videos cómo es tu planteo productivo; comentanos lo que pasa en tu zona o denunciá si estás sufriendo algún problema. Hacelo por Whatsapp al(+54)(342)4082678. Más noticias en Más noticias en Campolitoral