Martes 19.03.2019 - Última actualización - 19:06

19:04

Está cuestionado ante la Magistratura La Corte autorizó contrataciones al juez Ramos Padilla

El Litoral / Telam

La Corte Suprema de Justicia autorizó hoy al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a contratar un secretario judicial y un jefe de despacho, en respuesta a un requerimiento del magistrado, quien investiga por espionaje al falso abogado Marcelo DAlessio y volvió a citar para mañana al fiscal Carlos Stornelli.



La decisión fue adoptada un día después que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, pidió ante el organismo que inicie el proceso para el juicio político a Ramos Padilla, por "mal desempeño", a raíz de haber ido al Congreso a brindar información sobre dicha causa.



La Corte autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir a partir del día de hoy hasta el 31 de mayo los contratos de los dos agentes requerido por Ramos Padilla. Además la Corte le proporcionará otro automóvil en reemplazo de uno más vetusto que se encuentra a disposición del juzgado.



La autorización fue firmada por los cinco ministros del máximo tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.



Mahiques solicitó ayer, a través de una nota, que el Consejo de la Magistratura determine si Ramos Padilla se excedió en su exposición ante la comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación, ocurrida el miércoles pasado. El juez "reveló cuestiones vinculadas a dicha investigación en curso, lo que demuestra una irregular actuación, violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas", sostuvo Mahiques en el escrito.



El juez federal de Dolores expuso, durante su paso por el Congreso, algunos detalles de la investigación por la que está detenido DAlessio, quien fue denunciado por un empresario que aseguró que le pidió dinero en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para desvincularlo de la conocida causa de los cuadernos. "El magistrado hizo de su investigación una cuestión pública, política y mediática, alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis la confianza de los habitantes que depositan en ese poder del Estado", sostuvo el representante del Poder Ejecutivo en la presentación ante el Consejo.



El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo a su vez "es extraño que un juez vaya al Congreso y haga presentaciones extrañas y pedidos extraños que no siguen lo que marca la ley".Garavano señaló además que se haya presentado en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que conduce el radical Leopoldo Moreau, y no en la bicameral de Organismos y Actividades de Inteligencia, al sostener que allí "es donde debe ir para denunciar espionaje, que se conduzca con seriedad". "No es una causa que perturbe al gobierno: el gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación, se nos quiere involucrar y se hace con un show político en un año electoral", afirmó Garavano en declaraciones radiales.