Para estatales y docentes es insuficiente la oferta y se vienen más medidas de fuerza

Martes 19.03.2019 - Última actualización - 20.03.2019 - 8:54

UPCN y ATE ya anunciaron paros de 48 horas para martes y miércoles. Los maestros dispondrían las medidas sobre el final de semana.

Redacción de El Litoral

“La propuesta es insuficiente” dijeron casi al unísonos los dirigentes de gremios estatales y docentes al términos de las reuniones de la paritarias central y educativa en las primeras horas de la tarde de hoy. En forma inmediata UPCN y ATE coincidieron en convocar a un paro de 48 horas la semana venidera en rechazo a la oferta y exigiendo una mejora. Los dirigentes docentes también advirtieron que la propuesta es insuficiente y las medidas de fuerza se definirán en asambleas el viernes próximo. En lo que resta de la semana las clases se dictarán en forma normal.



Este miércoles se reunirá la paritaria de Salud y de no llegarse a un acuerdo, los profesionales médicos volverían a repetir los paros.



Los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, recibieron a las conducciones de UPCNy ATE encabezadas por Jorge Molina y Jorge Hoffmann, respectivamente. El gobierno presentó a los gremios una nueva propuesta que consiste en un incremento del 10% sobre el sueldo actual. Además, ofreció mantener la cláusula de actualización salarial automática y agregar una nueva cláusula de revisión.



Según la propuesta, el aumento salarial sería aplicable a partir del salario del mes de marzo, pagadero los primeros días de abril. Con esta nueva propuesta se garantiza un sueldo mínimo de 21.000 pesos.



En tanto, en la sede del Ministerio de Trabajo, su titular, Julio Genesini, y la de Educación, Claudia Balagué, recibieron a los gremios docentes.



También la nueva oferta salarial consiste en un incremento del 10% sobre el sueldo actual, además de la cláusula de actualización salarial automática.



“Como lo dijimos en otras oportunidades, es una propuesta mejorada que además, y como siempre, incluye condiciones de estabilidad laboral a través de los concursos y de las titularizaciones que ya comenzaron y van a continuar durante el año. Nos parece una propuesta muy acorde y mejorada con relación a la situación que estamos viviendo todos los argentinos”, señaló Balagué. Con la propuesta, la provincia a partir de marzo garantiza un sueldo 24.036 pesos para el cargo testigo que es el maestro de grado sin antigüedad.



Lo que se dijo



Luego del encuentro, Farías consideró que “hay una falta de entendimiento de la coyuntura. Santa Fe no es ajena a lo que sucede en el país sin embargo seguimos atendiendo la necesidad de atender el poder adquisitivo de los trabajadores, sin descuidar las finanzas de la provincia para garantizar esos pagos. La propuesta tiene una gran racionalidad y el cuidado para poder cumplir con las obligaciones, como el cumplimiento del pago de salarios y los servicios estatales”.



A su lado, Saglione advirtió que a partir de lo observado en el primer bimestre “no estamos en condiciones de ofrecer lo que no se va a poder pagar luego en el tiempo. Los recursos provinciales evolucionan 10 puntos por debajo de la inflación. La inflación interanual da el 51,3%, mientras que los recursos provinciales interanuales (propios y coparticipación) fueron del 41%‘”.



“La propuesta es insuficiente. No nos satisface porque no cubre el desfasaje inflacionario de enero, febrero y marzo” señaló Molina quien consideró que no vale la pena someterla los delegados.



“No llegamos a abordar la discusión de la cláusula gatillo. No vamos a aceptar una postura que implique pérdida de sueldos” acotó Hoffmann.



Después UPCNexplicó que la propuesta consistía en un 10% de aumento sobre el sueldo ya percibido por febrero, porcentaje que absorbe la deuda de cláusula gatillo correspondiente a diciembre 2018, por lo que la conducción gremial considera esta propuesta total y absolutamente insuficiente.



De esta forma la oferta real del Poder Ejecutivo, es de un 7,4% de aumento. Se aclaró desde el gremio que los empleados públicos aún no percibieron el pago de la diferencia del 2,6 que correspondía al mes de febrero (equivalente a la inflación del mes de diciembre). “Exigimos también el inmediato pago”, acotó.



El paro será martes y miércoles, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas en servicios esenciales.



“La cláusula gatillo planteada suma incertidumbre y es de difícil aplicación”, explicó Hoffmann.



Objeciones docentes



Amsafe ya convocó para el viernes a la asamblea provincial. Hoy funcionarán las asambleas departamentales que elaborarán mociones para la votación de los docentes. “Estamos muy lejos” señaló Oscar Loseco, secretario de Amsafe La Capital al término de la paritaria docente. El dirigente señaló que “según los datos oficiales, la acumulación de inflación de enero a enero es del 51% y la oferta que abarca de marzo a marzo es del 43%. Para la aplicación de la cláusula el Gobierno tiene en cuenta una variación del 5% en más o en menos. Es buena el camino del incremento del básico, pero sigue siendo insuficiente”.



A su lado, Pedro Bayugar, titular de Sadop consideró que la propuesta está lejos de la esperado “hay que considerar que van tres meses en que los trabajadores están perdiendo contra la inflación”.



Al costado, Balagué insistió en decir que “es una propuesta más que suficiente para que los gremios la analice”.



Mariela Rossi, paritaria de UDA explicó que “nos han ofrecido una propuesta que en términos generales ronda en un 10 % de incremento en el salario de bolsillo. Debo decir que con este importe no se recupera el real desfasaje habido en los salarios. Esperábamos un ofrecimiento mayor, los sueldos iniciales se encuentran aún bajo la línea de la pobreza”. Acotó que “la cláusula gatillo para el presente año, continuará de la misma forma que en 2018, pero si en un determinado período se manifestara una variación en menos 5% respecto del mismo período de 2018, el Ministerio de Trabajo deberá convocar a las partes”. Entendió que “la docencia difícilmente acepte la oferta por cuanto la recuperación del salario 2018 aún no está resuelta. La situación provincial permite incrementar la propuesta, en esto debemos decir que Santa Fe viene perdiendo la iniciativa en una buena definición para los salarios, con este ofrecimiento nos inclinamos cada vez más a la problemática de las provincias del NOA Y NEA”.



>>> Municipales: Los gremios municipales realizan hoy la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por Festram ante la falta de acuerdo salarial en la paritaria. La jornada de ayer tuvo un acatamiento muy alto en las principales ciudades de la provincia. De no haber nueva reunión paritaria, podrían disponerse nuevas medidas de fuerza.