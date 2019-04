https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente sabalero reconoció su error de ir a buscarlo, dijo que nunca más contratará un técnico extranjero y que para la revancha con Municipal se podría inaugurar la nueva cabecera sur.

José Vignatti habló de temas puntuales… "Julio Comesaña le faltó el respeto al hincha de Colón" El presidente sabalero reconoció su error de ir a buscarlo, dijo que nunca más contratará un técnico extranjero y que para la revancha con Municipal se podría inaugurar la nueva cabecera sur.

Estaba de buen semblante José Vignatti antes del partido y aceptó una charla sobre varios temas con el enviado de El Litoral. Ya la noche anterior compartimos nuevamente una cena de camaradería con la dirigencia sabalera, tal como había acontecido el año pasado en cada incursión internacional del equipo. En Lima no fue la excepción. Y en el estadio, José Vignatti se refirió a varios temas.

-¿Está defraudado con Comesaña, José?

-Sinceramente, le faltó el respeto al hincha de Colón. Eso es lo que más lamento. En cierta forma me desilusionó. Demostró un desconocimiento del club, de sus jugadores y también del armado del plantel. Pero lo que más me molestó es lo que dijo… Mirá, cuando llegaba al estadio me fijaba en esa gente que vino a acompañarnos con tanto sacrificio y me puse en la piel de ellos, porque yo alguna vez estuve en ese lugar también. Es un esfuerzo muy grande y nosotros tenemos una responsabilidad grande que debemos llevar delante de la mejor manera. Comesaña, a eso, no lo entendió.

-¿Esperaba encontrarse con otra cosa?

-Sin dudas, por eso lo fui a buscar. Lo asumo como un error, lo hice con la mejor intención y con la esperanza de que podía darnos un plus, pero no salió bien. Nunca más voy a traer un técnico extranjero. Esa es la enseñanza que me dejó esta decisión. Ahora tenemos un entrenador que sabe del fútbol argentino.

-Lavallén dijo en Mar del Plata que estaba ocupado pero no preocupado por la actuación del equipo. ¿Coincide?

-Nosotros también tenemos la misma sensación y queremos estar hasta en los más mínimos detalles para que el plantel se sienta cómodo y podamos aportar nuestro granito de arena para salir adelante. Tenemos un buen plantel y cuesta creer que las cosas no se nos den, ni siquiera en lo más mínimo como pensábamos. Las cosas que pasaron fueron muy raras. Si hasta se habló de que nuestros jugadores tenían dengue, algo casi imposible de suponer que pueda pasar con un plantel de futbolistas profesionales.

-¿Cómo están los números de Colón?

-Excelentemente bien desde lo económico y financiero. Los únicos números que me preocupan y que no son buenos para el club, son los de la tabla de posiciones de la Superliga. Yo no estoy defraudado por la campaña, sino más bien sorprendido con todo lo que nos ha pasado. Tenemos muchos jugadores lesionados, pero con lesiones poco comunes. No es lógico que haya tantos jugadores con fracturas y esa clase de lesiones que no son las convencionales.

-¿Lo de Alario está terminado y cobrado?

-Así es, lo de Alario ya está terminado y cobramos todo lo que debíamos cobrar. Nos quedan todavía cuotas por cobrar de los pases de Conti y Galván, pero eso es por la forma en que se concretaron ambas operaciones, con partes de los pases a cobrar en el futuro.

-¿Cómo está el tema de la bandeja sur?

-Este jueves está llegando la estructura desde Córdoba y se comienza a colocar sobre los cimientos que ya están. De ahí en más son unos 20 días aproximadamente. Nuestra idea es que se pueda inaugurar para la revancha contra Deportivo Municipal en Santa Fe.

-¿Qué pasa con la sindicatura en el club?

-Recibimos una intimación de Personas Jurídicas para regularizar ese órgano y ofrecimos a distintas agrupaciones que sumen un representante. Hubo cuatro que dijeron que sí y una que dijo que no. Le encomendé al secretario del club que se ponga en campaña para que podamos llegar a un acuerdo y volver a conformar ese órgano. Por el oficialismo quedó trabajando Pancho Costanzo, que va a seguir y hay gente que lo acompaña. Esta idea de sumar gente de las otras agrupaciones es una demostración de que queremos hacer un gobierno de puertas abiertas y abrir el club a todos los socios de Colón.

-La última. ¿Por qué se juega este partido con la camiseta gris y con publicidad tapada en las mangas?

-Fue un pedido de Conmebol que vamos a revisar para el próximo partido, porque nosotros queremos jugar con la rojinegra.

-Pero hay un conflicto con la empresa que proporciona las camisetas. ¿Cómo está ese tema?

-Vamos a ver… Hubo allí algunas declaraciones (se refiere a los dichos de Manuel Petrakovsky atacando duramente a la dirigencia) que no nos cayeron para nada bien. Por lo pronto, en este partido jugaremos con la camiseta gris y ya veremos cómo seguimos adelante.

-La última. ¿Le sigue trayendo buenos recuerdos este estadio?

-Acá vivimos una jornada histórica hace 21 años y quién te dice que volvamos a repetir este año. No te olvides que acá se va a jugar la final de la Sudamericana…