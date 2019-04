Google lanzó Stadia, una plataforma similar a Netflix, pero para videojuegos

La corporación Google presentó este martes en la muestra Game Developers Conference, su plataforma de videojuegos por streaming llamada Stadia, que permitirá jugar a cientos de juegos sin requerir de un hardware especial, en forma similar al sistema Netflix que ofrece películas y series, aunque no se informó el costo para los usuarios.

Al término de la conferencia ofrecida por los principales ejecutivos de Google durante la muestra que se realiza durante esta semana en la ciudad de San Francisco, su Ceo, Sundar Pichai, y las autoridades corporativas en el tema de desarrollo de videojuegos, aseguraron que para este año Stadia estará disponible en Estados Unidos, Canadá y Europa.

El poder de cálculo para ejecutar los videojuegos en Stadia estarán en los data centers de Google en la nube y las PC, tablet, TV y celulares serán meras pantallas que usarán los jugadores, ya que incluso habrá controladores ad hoc construidos por la corporación para ejecutar las diversas acciones de los personajes, como mover y disparar.

The future of gaming is not a box. It's a place.

This is Stadia.



This is Stadia. One place for all the ways we play → https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/LlIHbjigDR