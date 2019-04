El Tate sacó una ventaja importante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Exitoso estreno en Copa Sudamericana de Unión, que superó en el juego a Independiente del Valle. Mazzola y Lotti marcaron para el 2 a 0; Fragapane y Zabala, erraron un penal cada uno, en el cierre de cada etapa

El esperado debut de Unión en un torneo internacional fue con muy buen suceso, porque mostró una clara superioridad sobre su rival al que dominó a lo largo de los 90 minutos, lo superó en el juego y en el resultado; en el debe queda el hecho de haber podido sacar una ventaja mayor, ya que se desperdiciaron dos penales que hubiesen sido muy importantes para ir mucho más cómodo a la revancha en Quito el 17 de abril.



Cuesta encontrar una figura en Unión, ya que el rendimiento fue muy bueno en todas las líneas, arrancando por un seguro Nereo Fernández; impasable Yeimar Gómez Andrade, mientras que los cuatro volantes también brillaron a lo largo de los 90 minutos, con un Mazzola que llegó al gol, bien lo de Troyanski y luego fue bueno los ingresados Lotti —marco el segundo— y Cuadra al que le cometieron el segundo penal.



Como siempre



Haciendo honor al Unión de la era Madelón, el Tate salió con todo buscando meter en su propio arco al elenco ecuatoriano, y lo logró, ya que antes del minuto forzó un tiro de esquina. Un excelente trabajo del medio y el aporte de los delanteros hicieron que el equipo visitante solo busque sacar la pelota de su campo.



Llegando a los 4 minutos Mauro Pittón metió un pase profundo para Diego Zabala que llegó al fondo, levantó la cabeza y le metió un gran centro a Nicolás Mazzola que —como indican loa manuales— cabeceó al piso, pero el balón le quedó justo donde estaba el arquero ecuatoriano. Tres minutos más tarde Unión repitió la fórmula, pero esta vez fue Damián Martínez el que llegó al fondo y metió el centro para que Hamilton Piedra descuelgue la pelota cuando ingresaban dos jugadores de Unión para cabecear al gol.

De media distancia



Antes de los 10 fue la primera vez que cruzó el medio la visita, la pelota le quedó a Cristian Pellerano que remató con fuerza al medio y el disparo lo agarró a contrapierna a Nereo Fernández que alcanzó a rechazar con su rodilla, la pelota se fue al tiro de esquina. Respondió Unión que seguía siendo más, Franco Troyanski recibió de espaldas dentro del área, pese a estar entre tres defensores, se pudo dar vuelta y sacó un remate seco al primer palo que se fue muy cerca.



Unión manejaba a voluntad el trámite del partido, ganaba todos los rebotes y asfixiaba a Independiente del Valle; la fórmula del centro apareció nuevamente, esta vez desde la izquierda con la subida de Bruno Pittón, ganó otra vez Mazzola que cabeceó sin fuerza, pero el balón le quedó a Mauro Pittón que ante la salida del arquero tiró la pelota arriba.



Llega el gol



Los méritos del Tate eran muchos y el premio llegó a los 21, Mauro Pittón jugó con Zabala, este punteó para Mazzola que le ganó la estirada a Luis Segovía, mientras por la izquierda habilitaba Anthony Landázuri, el delantero tatengue encaró a Piedra y definió abajo a la izquierda marcando un gol histórico para Unión.



Unión consiguió el gol y aflojó un poco, esto posibilitó el desahogo de Independiente que solo tuvo dos disparos desde afuera sin mayores problemas y un par de tiros de esquina que tampoco llevaron peligro.



Penal



Llegando a los 45 Unión armó una muy buena jugada por izquierda, donde Franco Fragapane tocó con Mauro Pittón, este de taco le devolvió la pelota al volante, el que dentro del área fue tocado por Landázuri, no dudó el colombiano Gustavo Murillo que marcó la pena máxima.



Franco Fragapane se hizo cargo y el volante pateó fuerte a la izquierda pero la pelota se fue muy cerca del palo del arquero Piedra; lamentablemente una clara oportunidad desperdiciada sobre el cierre de la primera etapa.



El complemento



Salieron los mismos protagonistas en la segunda etapa y si bien Unión no tuvo la misma intensidad de la primera parte, seguía siendo más que su rival que solo trataba de defenderse, refugiándose cada vez más atrás.



A los 10 minutos Ismael Rescalvo decidió sacar a Maidana —pasó desapercibido— para el ingreso del moreno Alejandro Cabeza. Unión siguió buscando y ganando mucho en el medio, pero la intensidad no era la misma. A los 17 llegó un tiro de esquina desde la derecha para la cabeza de Yeimar Gómez Andrade que se tiró en “palomita” colocando la pelota abajo, lugar donde “voló” en forma magistral el arquero Piedra mandando nuevamente el balón al corner.



Afloja



Unión siempre fue más que su rival pero promediando el complemento, ya no era el mismo equipo de la primera parte, manejaba el balón y mantenía muy lejos a su rival, pero ya no llevaba tanto peligro sobre el arco ecuatoriano. Antes de la media hora final llegó la situación más clara —la única en toda la noche— para la visita, Christian Dájome le ganó a Bruno Pittón y tiró un centro que sobró a Yeimar Gómez Andrade, para la aparición solitaria del ingresado cabeza, que por muy poco no alcanzó a conectar.



Se fueron consumiendo los minutos y Madelón decidió mandar a la cancha a Augusto Lotti por el goleador Mazzola y el partido siguió transitando los mismos carriles, con Unión manejando la pelota e Independiente esperando y buscando salir un poco, pero siempre muy lejos del arco de Nereo Fernández. A los 39 ingresó Maximiliano Cuadra por Franco Troyanski.



Todo junto



Sobre el final llegaron nuevas emociones; primero el penal que Piedra le cometió a Cuadra y del que se hizo cargo Diego Zabala; el uruguayo acomodó y terminó estrellando la pelota en el travesaño; el segundo penal errado de la noche fue un incentivo para el equipo de Madelón que decididamente se fue con todo al ataque y sobre el final en una jugada enredada, el balón le terminó quedando a Lotti que con un zurdazo marcó el segundo desatando la alegría de todo el estadio.



Unión fue un justo y claro vencedor, ya que a lo largo de los 90 minutos siempre fue superior a su rival y hasta mereció un poco más en el resultado final.



Unión 2

Indep. del Valle 0



Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Nicolás Mazzola y Franco Troyanski.

DT: Leonardo Madelón.

Independiente del Valle: Hamilton Piedra; Anthony Landázuri, Leonardo Realpe, Luis Segovia, Luis Ayala; Cristian Pellerano, Alan Franco, John Jairo Sánchez, Washington Corozo; Christian Dájome y Enzo Maidana.

DT: Ismael Rescalvo.



Gol en el primer tiempo: a los 21 m. Mazzola (U).

Gol en el segundo tiempo: a los 48 m. Lotti (U).

Cambios en el segundo tiempo: a los 10 minutos, Alejandro Cabeza por Maidana (I); a los 26, Efrén Mena por Corozo (I); a los 31, Augusto Lotti por Mazzola (U); a los 39, Maximiliano Cuadra por Troyansky (U).

Incidencias: en el primer tiempo: A los 48 m. Fragapane (U) desvió un penal; en el segundo tiempo: A los 44 m. Zabala (U) desvió un penal.

Árbitro: Gustavo Murillo (Colombia).

Estadio: 15 de Abril.