Unión se dio el gusto de jugar por primera vez una competencia continental de la Conmebol y salió todo a su pedir: desde el resultado hasta la manera de conseguirlo. Ahora, la ilusión es más grande que la distancia hasta Ecuador.

Un estreno para encuadrar Personajes y escenas de la Noche Internacional de la Felicidad Tatengue

Javier Díaz | deportes@ellitoral.com

Tal vez pocos hinchas de Unión sabían que el 20 de marzo está marcado en el calendario como el Día Internacional de la Felicidad. Una de esas efemérides poco conocidas, porque no figuran en ningún manual de estudios y por haber sido declaradas no demasiado tiempo atrás.



Mucho menos sabrán que lleva ese mote desde el año 2012, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo instituyó para “reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno”. Algo así como —dicho de otra manera— fomentar la integración de la felicidad en las políticas públicas.



Probablemente a quienes lo sabían ni siquiera se les cruzó por la cabeza ni un segundo durante los 95 minutos que duró el cotejo de ayer ante Independiente del Valle de Ecuador. Lo seguro es que para todos ellos (los que estuvieron en el 15 de Abril, los que lo siguieron desde sus hogares en cualquier lugar del mundo y los que por alguna cábala o costumbre prefirieron no hacerlo y esperar a enterarse qué había ocurrido con el hecho ya consumado) de ahora en más la del 20 de marzo será la Noche Internacional de la Felicidad Tatengue. Y quedará grabada en rojo y blanco en cada almanaque unionista.



Es que salió todo redondito en el debut oficial en una competencia continental. Desde el resultado final, con un vitalísimo cero en el arco propio, hasta la manera de conseguirlo, con un funcionamiento aceitado y para el aplauso en muchos momentos. Todo quedó para colgarlo en un cuadrito, incluso a pesar de los dos penales malogrados que parecían querer opacar la jornada.



Fue una noche para la posteridad que tuvo todos los condimentos. Es cierto que lo hubiera sido pasara lo que pasara, por el marco que hubo y por lo que significa en sí mismo una primera participación en torneos Conmebol para una institución centenaria. Pero se dio de una manera que lo hizo todavía mejor y dejó personajes y escenas para destacar.



El que siempre está



Debe haber pocos hombres tan influyentes en la historia de Unión como Leonardo Carol Madelón. Le pelea mano a mano a cualquiera en los 111 años de vida de la institución y le gana por varios cuerpos a todos por lo menos en las últimas tres décadas. Se recibió de ídolo como jugador con los clásicos del 89, pero no se conformó con eso y fue por más, aún a riesgo de perderlo todo. Por eso regresó para calzarse el buzo de entrenador. Volvió y volvió a volver, para siempre inscribir su nombre en los momentos más importantes del Tate. Lo único que le faltaba era convertirse en el padre de la primera clasificación a una Copa internacional y el primer DT en ganar un partido de esa magnitud. Ya no le falta más.



Los que nunca dejarán de estar



Se dice, seguramente con toda razón, que los clubes son lo que son por su gente, sus hinchas. Los que sufren las malas, los que gozan las buenas, los que sacan pecho en las peores. ¿Cuántas veces habrá imaginado el pueblo tatengue el día de ayer? Habrán soñado en una y mil ocasiones llegar a la cancha para ver a su equipo en un certamen internacional, con ese gustito especial que tiene ir bien tarde entre semana, sin importar lo que cueste al otro día levantarse a laburar. Ayer reventaron el 15 de Abril y lo dejaron chico. Cantaron, alambraron, gritaron, se agarraron la cabeza y volvieron a gritar. Se fueron llenos de alegría y ya arman la ingeniería para un éxodo a Ecuador. Porque ayer, como siempre, prometieron no dejar solo al equipo de sus amores.



El pasado, presente



Si existe este presente es porque existió un pasado. ¿O acaso Unión podría disfrutar de esta actualidad prescindiendo de los 362 partidos del “Chango” Cárdenas, de los 174 que atajó Nery Pumpido o de los 89 goles del “Turco” Alí? Por eso el pasado también fue protagonista en la noche de ayer. Ex jugadores rojiblancos, quienes fueron más que sólo jugadores se sumaron a la multitud que copó el 15 de Abril. ¿Cómo no lo iban a hacer, si ellos también fueron artífices de esta actualidad? El “Beto” Acosta, Oscar Leguizamón, Ricardo Pancaldo, Mauricio Martínez, Ema Brítez, por nombrar sólo algunos y siendo injustos con muchísimos más. Muchos cumplieron el sueño del hincha al defender desde adentro del campo de juego sus colores queridos, todos dejaron su huella y no quisieron perderse una jornada histórica.



Mazzola eterno



Corrían 21 minutos de juego. Unión dominaba, acumulaba argumentos para ponerse en ganancia más allá de algún remate de media distancia de los ecuatorianos que ni siquiera alcanzó para equilibrar la balanza de méritos. Sin embargo, el marcador seguía sin abrirse. Hasta que un tal Nicolás Mario Mazzola decidió inscribir su nombre en las páginas del libro tatengue para siempre. Como lo venía haciendo desde el comienzo, Unión presionó y recuperó en la mitad de la cancha, Zabala tocó para el de Viedma —que llegó hace apenas algunos meses a Santa Fe—, y éste aprovechó el campo libre para pensar qué hacer. Cuando el arquero Hamilton Piedra le salió, sacó un derechazo seco y esquinado que se fue a dormir al rincón de los recuerdos imborrables. Fue, es y será el primer gol internacional tatengue, que para colmo también fue el primero del ex Gimnasia, Instituto y fútbol chileno, con la casaca rojiblanca.



El de los goles importantes



Así debería ser conocido Augusto Lotti por lo que lleva en su estadía en Unión. El pibe que llegó desde Racing con el objetivo de sumar minutos y mostrarse en Primera División ya se dio el gusto de marcarle a Boca, a River y ahora anotar por primera vez en el ámbito continental. Y pavada de gol se mandó, para darle mejor color a un marcador que se quedaba corto porque no terminaba de reflejar predominio unionista en todo el encuentro. Lotti ingresó a los 32 minutos del complemento en lugar de Mazzola y sobre la hora desató el desahogo con una definición segura, arriba ante la salida desesperada del arquero. 2-0 y a cobrar, para ir a con más oxígeno justamente a la altura de Quito.



Brilló como nunca



A casi 90 años de su inauguración, el 15 de Abril lució de gala. Con las nuevas luces instaladas especialmente para este debut internacional y un lleno que no fue total por ese sector de rigor que hubo que dejar reservado para el público ecuatoriano que de antemano se sabía que no vendría. El “Estadio de la Gente” como se lo dio a llamar en los últimos años ya no sólo es de Santa Fe, también es de América.