Miedos, deseos y penas

Jueves 21.03.2019

7:15

Cinemark estrena “Nosotros”, de Jordan Peele, “Yo, mi mujer y mi mujer muerta”, con Oscar Martínez, y “A dos metros de ti”. Cine América trae la islandesa “El cisne” y la peruana “Wiñaypacha”.

Cinemark estrena “Nosotros” (“Us”) del director de “¡Huye!” (“Get Out”), Jordan Peele. Sigue a una familia integrada por Adelaide (interpretada por Lupita Nyong’o), Gabe (encarnado por Winston Duke de “Pantera Negra”) y sus dos hijos, quienes se van de vacaciones a una ciudad costera del norte de California donde pasaron su infancia.

Por un trauma que vivió en el pasado, Adelaide siente que su familia está frente a un inminente peligro y una serie de extrañas coincidencias aumentan su paranoia. Después de un tenso día en la playa, descubren al regresar a la casa la silueta de cuatro personas en la entrada de su casa.

Completan el elenco Elisabeth Moss (June en “The Handmaid’s Tale”), Evan Alex, Shahadi Wright Joseph, Anna Diop.

Última voluntad

También llega la argentina “Yo, mi mujer y mi mujer muerta”, escrita dirigida y musicalizada por Santi Amodeo. Bernardo (Oscar Martínez) es un arquitecto y profesor de la UBA que acaba de enterrar a su mujer, con la que compartió toda su vida. Se negó a cumplir sin embargo su último deseo: ser cremada y que arrojen sus cenizas en la Costa del Sol en España donde ella había nacido.

Después de que la tumba fuese ultrajada, Bernardo toma coraje y decide cumplir el deseo de su esposa y viaja a España donde conocerá a Abel y Amalia quienes terminarán envueltos en absurdas situaciones para librarse de las cenizas de su esposa.

Actúan también Carlos Areces, Ingrid García Jonsson y Malena Solda.

Amor dividido

La tercera novedad del complejo es “A dos metros de ti” (“Five Feet Apart”), dirigida por Justin Baldoni sobre guión de Mikki Daughtry y Tobias Iaconis.

Stella Grant (interpretada por Haley Lu Richardson) pasó gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will (Cole Sprouse) quién no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de todas las máquinas que lo rodean. Will y Stella se encuentran, se conocen y se enamoran. Pero, por la salud de ambos, deben mantenerse separados.

Coprotagonizan Claire Forlani, Parminder K. Nagra y Moises Arias. La música es de Brian Tyler.

Aprendizajes

Cine América estrena esta semana la islandesa “El cisne” (“Svanurinn”), de Ása Helga Hjörleifsdóttir, con las actuaciones de Ingvar Eggert Sigurðsson, Thor Kristjansson y Katla M. Ìorgeirsdóttir.

Cuenta la historia de Sól, una niña de nueve años que es mandada al campo de unos parientes lejanos para trabajar y aprender a madurar. Allí conoce a un joven campesino, Jón, que le llama la atención desde el principio. En la casa también está la hija de los agricultores, Ásta, que también tiene los ojos puestos en él. A partir de allí, Sól se verá enredada en una historia que apenas puede comprender.

Hijos de los dioses

También llega “Wiñaypacha”, de Óscar Catacora,la primera película peruana hablada en aymara. fue elegida para representar al Perú en la 91° edición de los Premios Óscar en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera, pero no fue aceptado como nominada.

Narra la historia de una pareja de ancianos, Willka (Vicente Catacora) y Phaxsi (Rosa Nina), que viven solos en un lugar remoto de los Andes en Perú, a más de 5.000 metros de altura. Enfrentados a la miseria y al inclemente paso del tiempo, ruegan a sus dioses para que por fin llegue su único hijo a rescatarlos.

Para el director la película lleva mucho de su propia experiencia: “Se basa en mi vida en el pasado con mis abuelos, veía la ausencia de mis papás y de sus otros hijos, mis tíos que viven en Lima, que pocas veces los visitaron; veía su nostalgia. Y ese abandono sigue ocurriendo porque muchos jóvenes dejan su lugar”.