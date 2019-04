https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reunión de gabinete ampliado Macri: "Estoy caliente con quienes proponen soluciones mágicas" El presidente habló en la reunión de gabinete ampliado, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner. Estoy "caliente" con "los que vienen a proponer ese maravilloso atajo" y "esa solución mágica que nos desliga" expresó Macri.

El Litoral / NA

El presidente Mauricio Macri se mostró enojado esta mañana con opositores que prometen "la solución mágica" para el país y aseguró que se encuentra "caliente" con ellos.

"Estoy caliente por si no lo notaron. Siempre me calentó la mentira, siempre", dijo el Presidente al sostener que no aguanta más escuchar sobre el "maravilloso atajo" que tendría que tomar la Argentina para salir adelante.

El mandatario se expresó de este modo al encabezar desde el Centro Cultural Kirchner (CCK) una reunión del gabinete ampliado.

"Es inaguantable, no lo puedo aguantar más, son muchos años de haber frustrado generaciones y haber tirado oportunidades por la ventana", afirmó Macri.

Macri expresó ante los funcionarios de su administración que está cansado de escuchar "los que vienen a proponer ese maravilloso atajo" y "esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña con orgullo, esfuerzo, pero convencidos".



Además, advirtió que no tiene dudas del camino tomado por su Gobierno: "Estoy cada vez más convencido", aseveró.